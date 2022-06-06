VALİ PEHLİVAN: “ÇEVREYE VERİLECEK HER ZARAR GELECEK NESİLLERİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, temiz hava, temiz çevre ve doğanın öneminin çok daha etkili şekilde idrak edildiğini belirterek, “Çevreye verilecek her zararın hem bizleri hem de gelecek nesilleri nasıl olumsuzca etkileyeceğinin bilincinde olmak gerekir” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın ve beraberindeki heyet, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ ve ‘Türkiye Çevre Haftası’ dolayısıyla Vali Pehlivan’ı makamında ziyaret etti.

Vali Pehlivan, ziyarette Müdür Yalçın ile beraberindeki heyetten çevre konusunda il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Tek Bir Dünya” sloganı ile sürdürülebilir, doğa ile uyumlu ve daha temiz yaşam vurgusuyla 21 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan genelge ile 1- 7 Haziran haftasının “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanmasına karar verildiğine dikkat çekti.

Temiz hava, temiz çevre ve doğanın önemini her zamankinden daha etkili bir şekilde idrak edildiğini kaydeden Vali Pehlivan, “Çevreye verilecek her zararın hem bizleri hem de gelecek nesilleri nasıl olumsuzca etkileyeceğinin bilincinde olmak gerekir. Gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre bırakabilmek için resmi veya özel tüm kurum ve kuruluşlara, sivil toplum teşkilatlarına ve bütün vatandaşlarımıza önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu alanda çok önemli ve değerli adımlar atılmaktadır. İçinde yaşadığımız dünyayı, doğayı, çevreyi gelecek kuşaklara daha yeşil, daha temiz ve yaşanabilir şekilde bırakabilmek için bireysel ve toplumsal duyarlılığımızın daha da artması temennisiyle Dünya Çevre Gününü kutluyor, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam ve mutlu yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanlarına başarılar diledi.