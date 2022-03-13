TÜRK EĞİTİM-SEN'DEN İLHAM VEREN ÖĞRETMENLER BULUŞMASI

Türk Eğitim-Sen Mersin 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından organize edilen '' Öğretmen ve Yöneticinin Okul İklimi Oluşturması '' konulu söyleşi yoğun ilgi ile gördü.

Eğitimci Yazar Ayhan Korkmaz'ın İlham Veren Öğretmen Buluşmaları , Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda çok sayıda öğretmen ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.Yaklaşık 2 saat süren söyleşi sonunda bir değerlendirmede bulunan Eğitimci Yazar Ayhan Korkmaz , ''Mersin'den "bizim adımız aşk" dedik.Sevgili Metin Ercan hocamın içtenliği,meslektaşlarımızın coşkusu tekrar "iyi ki öğretmeniz" dedirtti.Yine yeni hikayelerle beslendik,heybemize ekledik güzel anıları.Öğretmen gülümsemesine memleket türkülerini ekledik.İki damla gözyaşıyla ıslattık sıcacık öğretmen mektuplarını.Hep bir ağızdan söyledik ezberimizi, ÖĞRETMENİ DEĞERLİ KILMADAN EĞİTİMİ NİTELİKLİ KILAMAZSINIZ...'' dedi.