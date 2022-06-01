TOROS ÜNİVERSİTESİ'NDE TÜRK MUTFAĞI HAFTASI KUTLANDI

Toros Üniversitesi’nde Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Mersin’e özgü lezzetler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabından hareketle hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Toros Üniversitesi, Pompeipolis harabelerinde Mersin mutfağına ait yemeklerle gastroshow gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatı Bölümü ile Aşçılık Programı akademisyenleri ve öğrencileri köy ekmeğinden kestaneli yahniye, dövme pilavından demirhindi şerbetine, kerebiçten tantuniye kadar birbirinden güzel yemekler yaparak sunum gerçekleştirdi.

Etkinlik çerçevesinde yapılan yemeklerin günümüze kadar nasıl geldiği hakkında izleyicilere bilgi verilirdi.



Aşçılık Programında 1.sınıf öğrencisi Atakan Yalçın, "Toros Üniversitesi’nin önemli öğretmenleri ve öğrencileriyle birlikte bir araya geldik. Bugünün anlam ve önemi Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Türk mutfağını tanıtabilmek, tarihimize sahip çıkabilmek, gastronomi açısından Türk mutfağını anlatabilmek. Umarım güzel bir gün olur" diye konuştu.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çağla Özbek ise "Toros Üniversitesi olarak Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabında yer alan Mersin mutfağına özgü lezzetleri tanıtabileceğimiz bir menü oluşturduk. Bugün bu menüyü gastroshowa dönüştüreceğiz. Menümüzde köy ekmeği, kestaneli yahni, yeşil zeytin salatası, ayran aşı çorbası, dövme pilavı, limonlu pelte ve demirhindi şerbeti yapılacak aynı zamanda tantuni yapımını göstereceğiz. Tantuni bildiğiniz üzere coğrafi İşaretli ürünlerimizden bir tanesi. Bu şekilde etkinliğimizi tamamlayacağız. Umarım önümüzdeki senelerde de Türk Mutfağı Haftası bu şekilde kutlanır" dedi.