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TAŞELİ PLATFORMU MEGEP OLARAK ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLDU

2016 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan Taşeli Platformu Derneği, isim ve tüzük değişikliği gündemli 3. Olağan Genel Kurulu’nda iletişimci iş insanı Hasan Gezer Başkanlığında oluşturulan 34 kişilik yönetim kurulu ile “Mersin Güç Birliği Kalkınma ve Gelecek Derneği / Mersin Gelecek Platformu-MEGEP” olarak yoluna devam etme kararı aldı.

GENEL 05.04.2022, 09:55 05.04.2022, 10:30
TAŞELİ PLATFORMU MEGEP OLARAK ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLDU

2016 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan Taşeli Platformu Derneği, isim ve tüzük değişikliği gündemli 3. Olağan Genel Kurulu’nda iletişimci iş insanı Hasan Gezer Başkanlığında oluşturulan 34 kişilik yönetim kurulu ile “Mersin Güç Birliği Kalkınma ve Gelecek Derneği / Mersin Gelecek Platformu-MEGEP” olarak yoluna devam etme kararı aldı.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı, Onur Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu gibi kurulları, milletvekillerinden belediye başkanlarına, iş dünyasının önde gelen patronlarından bürokratlara, sanatçılardan sinema oyuncuları ve yapımcılara, spor dünyasından basın mensuplarına, ekonomistlerden bilişimcilere, hukukçulardan mühendislere kadar özellikle Mersin’de ve İstanbul’da yaşayan Mersinli ve Mersin sevdalılarından oluşturuldu.

Başkan Hasan Gezer, hiç bir siyasi, ideolojik ve ekonomik çıkar grubuna angaje olmayan MEGEP, Mersin’in geçmişten günümüze taşınan sorunlarına ve bu kentin ve bu kentin insanlarının geleceğine duyarlı, sağduyulu, alanında donanımlı, dünyanın neresinde olursa her bir Mersinli’nin yanında olacak samimi insanların oluşturduğu ve gün geçtikçe büyüyecek, üstün vasıflara sahip, kamu faydasına hizmet eden sağlıklı bir sivil toplum kuruluşu niteliğini pekiştirmeyi hedefleyen çok güçlü lobicilik projeksiyonu ile hareket edeceğini ifade etti.

Toplumları büyük hedeflere ulaştırmada “toplam faydanın” tesisi için kollektif bilincin olmazsa olmaz şart olduğunu söyleyen Gezer, “Bunu tesis etmek için MTSO başta olmak üzere tüm STK’lar, merkezi yönetim, yerel yönetimler ve mülki idareler yani Mersin’in tüm dinamikleri ve tüm toplumsal kesitlerinin ortak bir bileşkede buluşmasına katkı vermeyi önceleyeceğiz. MEGEP’in bu doğrultuda düzenleyeceği faaliyetlerin ve geliştireceği projelerin Mersin’in güçlenmesini ve kalkınmasını beraberinde getirecektir.” dedi.

Aynı zamanda think tank anlayışı ile üretimlerde bulunacak bir sivil toplum kuruluşunun alt yapısını kurduklarını belirterek “MEGEP, bilgi, deneyim ve amaç birlikteliğiyle oluşturulmuş takım ruhunun yarattığı sinerjinin toplam faydayı arttıracağı düsturu ile Mersin’in sosyo ekonomik kalkınmasında söyleyecek sözü olanların platformu olacaktır. MEGEP, Mersin'in sorunlarına ve ihtiyaçlarına dönük çözümler üretmek ve önerilerde bulunmak amacı ile Türkiye'de bilinmeyen bir tarih ve turizm cenneti olan Mersin'in, turizm açısından cazip bir bölge olmasını sağlamayı; bölgenin ve Türkiye’nin en güçlü lojistik merkezlerinin en başında gelmesi özelliği -yeni inşaasına başlanan Taşucu Limanı dahil olmak üzere- limanları ve serbest bölgesi ile ticaret için çok önemli bir merkez olması; son dönemde artan egzotik olanlar dahil zengin tarım ürünlerinin yetiştiği özel bir coğrafyaya sahip olması; Tarsus’tan Anamur’a kadar tüm tarihi zenginlik ve turistik güzelliklerinin bilinirliği gibi tüm niteliklerin marketinginin yapılmasına ön ayak olmayı birincil ödev kabul edecektir.” dedi.

Mersin’in, üretimden ve kaynaklardan daha fazla pay alması için kamuoyu oluşturulması , Mersinliler’in de kültür sanat alanında yapılacak faaliyet ve projeler ile varlıktan daha fazla pay almasına katkı verilmek, bu topraklarda doğup büyüyen, bu kentte yaşayan herkesin geleceğe borcu olduğunu belirten Gezer, “İş yaşamında gelecek için, merkeziyetsiz finansal ekosistemin, blockchain ve kripto paraların konuşulduğu günümüzde, yarınlar için konvensiyonel yöntemlerin dışına çıkılarak iş, proje ve faaliyetler ile çocuklarımızın geleceğini kurmamız hayati önemdedir. Tüm bu alanlarda beraber hareket edebileceğimiz hemşerilerimizi katkı vermeye davet ediyoruz” dedi.

YÖNETİM KURULU

HASAN GEZER / İletişimci -İş İnsanı

AYŞE ÇETİN / Yönetim Danışmanı – İş İnsanı

ERTAN KARA/ Beylikdüzü Bld. Yapı Kontr.Müd.

BAHA SADIK AKINER / Gazeteci

ERDOĞAN ERŞAHİNCİ / Yönetici - İş İnsanı

MUSTAFA BORO / İş İnsanı – İnş.Müh.

MURAT BAL / Eğitimci –Besteci

ÖMER FARUK ÖZSU / Avukat

NEVZAT ERDEMLİ / Yönetici – İş İnsanı

FATMA ÇELİK KOVAN / Yönetici – İş İnsanı

AYTAÇ DENİZ / İşletmeci – İş İnsanı

ALİ ÜLKÜ / Eski Bld.Bşk.

REFİK BAYSAL / Öğr.Görevlisi

ALİ ALTAY / Sanatçı – Yapımcı

MURAT UÇTU / Sanat Yönetmeni

ESER BOZKAYA / Bilg.Mühendisi – İş İnsanı

NASIF AYDIN DÖLEK / Avukat

SÜLEYMAN AK / Makine Müh. – İş insanı

Doç. Dr. DURAN KOCABAĞ/ Maden Cevher Hazırlama Mühendisi

HASAN ÇELİK / Finansçı - Yönetici

BAYRAM ALİ ÖZAY / Avukat

ABDURRAHMAN SÜNNÜ / Avukat

DURMUŞ ÖZDEMİR / Turizmci – İş İnsanı

GÜLŞAH MORBULUT TARGIN / Avukat

EMRE AKSAY / Finans ve Yatırım Uzmanı

DERYA HOŞGÖR / İletişimci

HÜSEYİN ERÇİN / Eğitim Yöneticisi

SEÇKİN VURAL / Tekstilci – İş İnsanı

MİTHAT HİLAL / Ses Teknisyeni

İLKNUR İNCEL / Tasarımcı – İş İnsanı

KEREM OKUR / Avukat

TÜRKER ÇİFTÇİ / Sanayici – İş İnsanı

VEDAT CANKILIÇ / Bilgisayar Mühendisi

ÇİYDEM ÖZDEMİR / Kimya Mühendisi

HAYSİYET DİVANI

Doç.Dr. ENSAR KÖSE / Öğretim Üyesi - Tarihçi

MEHMET TENGİZ / Noter

İBRAHİM YILDIZ / İktisatçı – Yönetici

İLYAS ÇELİK / Emekli Asker

CENGİZ ÜSTÜNEL / Maliyeci - Bürokrat

HALİL OĞUZ / Mimar

DENETİM KURULU

MURAT ŞAHİN / Bürokrat

TOLGA KAYHAN / Tıp Doktoru

BİLAL GEZER / Eğitimci - Yönetici

HÜSEYİN ÖZCANLAR / Eğitimci - Bürokrat

GÖKHAN TOPRAK / Sistem Müh.

ÖMER ALNIAÇIK / Girişimci – İş İnsanı

ONUR KURULU:

MUSA EROĞLU / Türk Halk Müziği Sanatçısı

ALİ AVCI / CEY Holding Yönetim Kurulu Başkanı

MUSTAFA BAYSAN / İş İnsanı-Sanayici

ALİ MÜFİT GÜRTUNA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU:

PROF. DR. AYŞE ÇALIK ROSS/Arkeolog-Kocaeli Ünv. Öğr. Üyesi (Taşeli Platf. Eski Başkanı)

FATİH MEHMET KARA/Mimar-Müteahhit (Taşeli Platformu Eski Başkanı)

PROF. DR. HASAN ŞENER/ Öğretim Üyesi / İstanbul Teknik Üniversitesi

SELÇUK DERELİ/FİFA Kokartlı Eski Milli Hakem - İBB Başkan Danışmanı

AYHAN KIZILTAN/Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

BEHİÇ ÇELİK/Mersin Milletvekili

ALİ MAHiR BAŞARIR/Mersin Milletvekili

ABDULLAH ÖZYİĞİT/Yenişehir Belediye Başkanı

HİDAYET KILINÇ/Anamur Belediye Başkanı

FERHAT AKTAN/Aydıncık Belediye Başkanı

SADIK ALTUNOK /Silifke Belediye Başkanı

ABDULHALİM YİĞİT / İçel İdman Yurdu Basın Sözcüsü

AYKUT BENGİ / Emekli Albay - İş İnsanı

MURAT SÖZERİ / Gazeteci - Yazar

Dr.Öğr.Üyesi BELMA YAĞMUR / Ressam-Haliç Üniversitesi

KORAL PARÇA/İş İnsanı

DİLARA KOÇAK/Uzman Diyetisyen – Beslenme Uzmanı

METİN DURMUŞ/Bilgisayar Mühendisi-İş İnsanı

MUSTAFA DURU / Emekli Eğitimci-Üretim Aktivisti

ECE MÜDERRİSOĞLU / Tiyatrocu-Aktrist

KEMAL KAÇMAZ / Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı, Mersin Ekonomi Platformu Başkanı

Mersin İçin Güçlü Lobi! Güçlü Kamuoyu!

Güzellikler ve Zenginlikler Ülkesi

“Mersin”

Kimlerin şekillendirdiği “dünlerin yarınlarında” hangi şartlar altında yaşadığını umursayanlar, geleceklerini sakınmak, korumak ve kendi inisiyatifleriyle kurmak zorundadırlar.

MEGEP-Mersin Gelecek Platformu, Mersin nüfusuna kayıtlı ya da Mersin’de yaşayan, yaşadığı-doğduğu topraklara duyarlı, kendi aralarında dayanışma çabasında, başta platformun üyeleri ile olmak üzere -güç birliği yaparak- geleceğin şekillendirilmesinde söz sahibi olmak isteyen, bu güç birliğinin Mersin için her türlü kalkınmaya ön ayak olacağına inanan ve kendi sağduyusundan emin insanların oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşudur.

MEGEP, hiçbir siyasi, ideolojik ve ekonomik çıkar grubuna angaje değildir ve bu tür dayatmalardan ihtiyatla kaçınır.

“Saygın Geçmiş”

Mersin’in tarihsel ve yönetsel seyri ve bölge insanı Mersinliler’in asil serüveninin/saygın geçmişinin gelecek kuşaklara doğru aktarılması MEGEP’in duyarlı olduğu konuların en başında yer alır.

Mersin İnsanı ve Mersin’in Farklılığı/Bilinirliği

“Güzellikler ve Zenginlikler”

MEGEP, Mersin’in sahip olduğu tüm güzelliklerin ve kültürel zenginliğin tanınmamasından hareketle, önce bölge insanının, ardından ulusal düzlemde ve en nihayetinde uluslar arası boyutta -bu ayrıcalıklı, farklılıkların- hak ettiği bilinirliğe kavuşmasının gerekliliğine şiddetle inanır ve bu yolda güçlü adımlar atar.

Mersin İnsanı için ve Mersin’de

“Gelecek”

Dünün yükünü, bugünden geleceğe taşımak, uzay boşluğunda yönünü ve menzilini sizin belirlediğiniz bir köprü kurmak gibidir. Ucuca eklediğiniz elemanların sizi taşıması için her aşamada, bir adım sonrası hatta çok daha ilerisi düşünülmeli, planlanmalıdır.

Bu tanımlamaya bir de zamanın hiç durmaksızın sonsuza aktığını ve yaşanan her anın, geri dönüşü olmayan bir kesinlikle geçmişin girdabına gömüldüğünü eklersek, biz istemesek de planlamasak da bir geleceğin bizi sarmalamak için sabırsızlandığını belirtmenin gerekliliği ortadan kalkar.

Gelecek, yaşamın her aşamasında yapılandırılan; organik bir süreçtir. Dolayısıyla bunun yapılandırılmasında istemesek de bir dahlimiz vardır. Ancak bu etkinliği, bilinçli bir zemine taşımak bir insanlık görevidir. Yaşamın her alanında olduğu gibi en küçük yerleşim yerlerinden başlarsa bu sağduyulu bilinç, tüm dünya daha yaşanılası bir yer haline gelecektir.

Kendi çocuklarımızın, ülkemizin ve dünyamızın yarınlarına duyarlı olmaktan başka çaremiz yoktur. Bu cümleden olmak üzere -Mersin’in geleceğini tüm kötü niyetlerden ve istenmeyen rastlantılardan sakınmak; bölge insanının ve bölgenin geleceğinin doğru kurgulanması için üst düzey bilinç ile çaba sarf etme zorunluluğu- her bir MEGEP ferdi için birincil ödevdir.

“Geleceğin Yapılandırılmasında Toplam Fayda”

MEGEP, olumlu ya da olumsuz her türlü tarihsel gelişmenin, toplumun her bireyine mal olması gibi, geleceğin sunacağı faydaların planlanması aşamasının da tüm toplumsal kesimlere mal olması gerektiğinden hareket eder.

“Gelecek” kavramını varoluşunun merkezine koyan MEGEP, “toplam fayda”nın, ancak tüm kamu ve yerel idareler, diğer STK’lar ve tüm özel toplumsal kesitleri yansıtan bir bileşkeyle oluşturulabileceğine inanmaktadır.

“Toplam Fayda için Güç Birliği”

Bütün zihinsel süreçlerde yeni açılımlar yakalanabileceğini düşünenlerin güç birlikteliği yaptığı bir platform olan MEGEP, iş ve sosyal yaşamda -dayatılan tüm şartlar karşısında da- alternatifler ortaya konabileceğini öngörmektedir.

Güç Birliğinin Kalkınma ile Taçlanması”

Kuruluş amacına uygun ve toplam faydaya yönelik ortaya konulan tüm proje ve faaliyet alternatifleri ile  üyeler arasında oluşturulan dayanışma ve güç birliği beraberinde hem MEGEP üyelerinin hem de Mersin’in güçlenmesini ve kalkınmasını beraberinde getirecektir.   

MEGEP’te ortak bileşke toplumsal faydadır.

MEGEP, üyelerine ve hedef kitlesine -seçilmiş değil- “seçkin” bir çevre sunma yönelimindedir.

MEGEP, hiç kimse için, başkalarının telafi edilemez zararları üzerine fayda inşa etmez.

MEGEP, atılımcı, girişimci sıfatlarını, işlevsel bütün değerlere yönelik korumacı sıfatıyla kaynaştırır.

MEGEP, sadece çalışmalarıyla değil, iç yapısıyla da topluma örnek olma çabasındadır.

MEGEP’in düzenlediği etkinliklerde ana eksen, “yönlendirme” değil “katılımlı” yönetim anlayışıdır.

MEGEP, kamuoyu oluşturmaya yönelik projeler üretir ve sonuç almayı hedefleyen güçlü bir lobi faaliyeti yürütür.

Buna bağlı olarak, MEGEP, üyelerinin –platform dahilinde- kendilerini sağlıklı ve yetkin bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamayı görev bilir; komuoyu ile paylaşılması gereken konular, MEGEP’in kurumsal kararı ile bildirilir.

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