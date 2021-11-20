TARSUS'TA TUVALETLERE ÇİRKİN SALDIRI

Tarsus’ta Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan Kültür Park içerisindeki 3 tuvalet saldırganların hedefi haline geldi. Tuvaletlerin kapıları yerinden sökülüp musluklar kırılırken, duvarlara ise sprey boya ile yazılar yazıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, park ve mesire alanlarındaki tuvaletlere saldırılar devam ediyor. Saldırıların bu seferki adresi Tarsus Kültür Park içerisinde vatandaşların kullandığı 3 tuvalet oldu.

Tarsus’ta geçtiğimiz aylarda Berdan Barajı bölgesi Devlet Parkı mesire alanında yer alan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tuvalete defalarca yapılan saldırıların ardından, yine Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan Tarsus Kültür Park içerisindeki tuvaletler de saldırganların hedefi haline geldi.

3 tuvalet de kullanılamaz hale geldi

Her gün yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği, içerisinde Emekli Evi, Tarsus Engelliler Derneği ve Mola Evinin de bulunduğu Kültür Park içerisindeki 3 tuvalete de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Vatandaşların ortak kullanım alanı olan ve erkekler, kadınlar ve engelliler için ayrı ayrı hizmet veren tuvaletlerin lavabo muslukları kırılıp, kapıları ise menteşelerinden söküldü.

Engelli tuvaleti bölümündeki aparatlar da yerinden sökülürken, duvarlara ise sprey boya ile yazılar yazıldı. Lavabo kenarlarında bulunan sıvı sabun kapları ve peçetelikler de yerinden söküldü, farklı eklentileri tahrip edildi.

Büyükşehir Belediyesi, saldırıların ardından tuvaletleri yeniden vatandaşların hizmetine açabilmek için çalışmalara başladı.