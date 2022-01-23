TARSUS'TA DAYANIŞMA ATÖLYESİ FAALİYETE GEÇTİ

Tarsus Belediyesince, huzurevi sakinlerine battaniye örülmesi amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde ’Dayanışma Atölyesi’ düzenlendi.

Sosyal medya üzerinde yapılan çağrı ile gönüllü katılımcılar, huzurevine dağıtılmak üzere ’ilmek ilmek sevgi’ diyerek diz battaniyesi ördü.

Atölyeye katılarak böyle anlamlı bir çalışmada yer aldıkları için katılımcılara teşekkür eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Hepimiz biliyoruz ki, bir toplumun kalitesi ve düzeyi yaşlı vatandaşlarımıza gösterilen özen ve saygı ile ölçülür. Bizlerin inancı ve kültürü de bunu gerektirmektedir. Her yaşlı vatandaşımız aktif yaş alma şansına sahip olmalıdır. Bizler de bunun için görevimiz olarak her türlü çalışmayı yaparken, onların yanında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yaşlılarımız bizim değerlerimizin, kültürümüzün taşıyıcısıdır ve onlara hak ettikleri sevgi, saygı ve önemi göstermek görevimizdir. Onlar ile aramızdaki köprü ne kadar güçlü olursa, geleceğimiz de bi o kadar sağlam olur. Sizler böyle anlamlı bir çalışmada yer alarak diz battaniyesi ördünüz ve örülen battaniyeler huzurevlerimiz ziyaret edilerek yaşlılarımıza ulaştırılacak. Yaşlılarımızın saadet ve hafıza kaynağı olduğunu unutmadan ilmek ilmek sevgi ören siz değerli katılımcılara çok teşekkür ederim" dedi.

’Dayanışma Atölyesi’nde bulundukları için mutlu olduklarını belirten katılımcılar ise bu fırsatı sunduğu için Başkan Bozdağan’a teşekkür ettiler.