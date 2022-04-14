Son Dakika

TARSUS'TA BİRLİKVE BERABERLİK SOFRASI KURULDU

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, odalar, siyasi partiler, muhtarlar ve basın mensupları ile iftar programında bir araya geldi.

GENEL 14.04.2022, 15:22
TARSUS'TA BİRLİKVE BERABERLİK SOFRASI KURULDU

Tarsus Belediyesi tarafından belediye tesislerinde düzenlenen iftar programına katılım yoğun oldu. Programa, Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım, Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Cüneyt Yüksel, siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri ile ilçe protokolü katıldı. Programda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus’un ortak menfaatleri için birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Kıymetli misafirler, bu mübarek ayda iftar programımıza katılım sağladığınız için teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çocukluğum Kızılmurat’ta havlularda kurulan iftar sofralarında geçti. Mahallenin tüm sakinleri orda olurdu. Dostluk, dayanışma, paylaşım tüm duygular yaşanırdı. Sizlerle eski günlere gittim. Ramazanın bolluğu, mutluluğu, hayırlı olması bu sebepledir. Küresel olarak birçok olay yaşıyoruz, savaş, ekonomik sıkıntı, iletişim sorunları, en önemlisi insanlarımızın yaşama mücadelesi, daha fazla çalışmamız üretmemiz lazım. Çalışmanın üretmenin en önemli simgesi, yüreklerindeki o tertemiz vatan, ülke, bayrak ve kırmızı çizgi olarak bu değerlerin yanında Tarsus sevgisidir. Tüm misafirlerimize ricam el ele verelim, birlik içinde olalım. Yakında önemli bir lansman yapacağız, İlle’de Tarsus lansmanı. Tarsus’un il olması, haklarını alması, daha donanımlı daha parlak olması için yapılacak. Tarsus için çok önemli, her yerde engel teşkil eden il mevzusunda sizlerin desteği çok önemli. Ramazan ayında tek isteğim bu kentin alması gereken haklarının bir an önce alınmasıdır. Desteklerinizi esirgemeyeceğini umuyorum. Herkese teşekkür ederim, hayırlı Ramazanlar’’ diye konuştu.
Konuşmaların ardından program semazen gösterisi, yapılan dualar ve ilahi dinletisi ile son buldu.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
22
açık
Namaz Vakti 14 Nisan 2022
İmsak 04:38
Güneş 06:02
Öğle 12:47
İkindi 16:26
Akşam 19:21
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
sanalbasin.com üyesidir