TARSUS'TA BARIŞ İÇİN 250 BİN LİRA ARANIYOR

Mersin’in Tarsus ilçesinde adliye önünde 1 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanması olayının ardından baba barışmak istiyor. 2 oğlu ve 4 yeğeni cezaevinde olan baba, barış için 250 bin liraya ihtiyacı olduğunu belirtti.

29 Aralık 2017 tarihinde 2 aile arasında çıkan kavga sonucu adliyelik olan taraflardan Murat Demir (45) silahla Şemsettin Karabaş (65) öldürmüş, çocukları Sebahittin Karabaş (32), Emine Karabaş (30) ve Celalettin Can Karabaş (36) yaralanmıştı.

Olaydan sonra 14 kişinin yargılandığı, 6 kişinin tutuklu olarak devam ettiği davada, taraflardan Murat Demir’in babası Nurettin Demir barış sağlamak için mücadele veriyor.

Barış için 250 bin liraya ihtiyaç olduğunu söyleyen baba Nurettin Demir, bu ateşe bir su serpilmesini istiyor.

Engelli aylığı ile geçindiğini ve kirada olduğunu belirten Baba Demir, “2017 tarihinde oğlum Adalet Sarayı önünde 1 kişi vurdu. 3 kişiyi de yaraladı, çok şükür yaralıların durumu iyi. 2 oğlum ve 4 yeğenim cezaevinde. Çok yüksek bir ceza da aldılar. Ölene Allah’tan rahmet diliyorum. Karşı tarafla barışmak istiyorum. Onlarda 250 bin lira para istiyor. Bizim maddi durumumuz çok zayıf. Bir hayırsever, millet yada devlet kim olursa olsun katkıda bulunursa, bu ateşe su serperse Cenab-ı Allah razı olsun. Kefenin cebi yok, tabutun çekmesi yok. Cenab-ı Allah yardım eden de etmeyen de razı olsun” dedi.

Yeğenimle karşı tarafın sorunları yüzünde olayın çıktığını ifade eden Demir, “Bu cinayetin sebebi yeğenlerimle aralarında olan bir sorun vardır. Onlar komşuydu, kabak benim oğlumun başına patladı. Keşke olmasaydı. Keşke oğlum o silahı bana sıksaydı, ona sıkmasaydı. Asıl suçlu şuan elini kolunu sallayarak geziyor. Onun yüzünden hem biz perişan olduk, hem bu yaştan sonra elin kapısına düştük, oğlum katil oldu hem de büyük bir ceza aldık. Cenab-ı Allah onları kurtarsın” şeklinde konuştu.

Ölen kişinin 40 yıllık arkadaşı olduğunu vurgulayan Demir, “Ölen kişi 40 senelik samimi arkadaşımdı, iki kardeş gibiydik. O rahmete gittikten sonra en çok üzülen kişi benim, her gün dua ediyorum. Cenab-ı Allah gani gani rahmet etsin. Barış için arada büyükler var, barış için 250 bin lira lazım” dedi.

Cinayet zanlısı Murat Demir 50 yıl 10 ay, kardeşi Cumali Demir ve diğer 4 zanlı 20 yıl ceza aldığı öğrenildi.