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TARSUS OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI, VALİS BAŞKANLIĞINDA YAPILDI
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Aralık ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Olağan Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.
GENEL 22.12.2021, 16:56 22.12.2021, 23:30
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Aralık ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Olağan Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.
Tarsus Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantılara, Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ayhan Terban, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Mevcut durum hakkında bilgi verilen yönetim kurulu ve müteşebbis heyet toplantılarında, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Vali Su, toplantıların ardından yapım aşaması devam eden Tarsus Kaymakamlık binası ile Şehit Lütfü Can Polis Merkezi Amirlik binalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
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