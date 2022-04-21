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TARSUS DOĞA PARKI 23 NİSAN’DA ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ OLACAK
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan’da kapılarını çocuklara ücretsiz açacak.
GENEL 21.04.2022, 10:33
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde bulunan Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan’da çocuklara özel bir uygulama yapacak. Çocukların ilgiyle gezdiği ve farklı türden hayvanları tanıma fırsatı bulduğu Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Büyükşehir Belediyesinin hediyesi olarak 15 yaşına kadar olan çocuklar için ücretsiz olacak.
Kaynak: İHA
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