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TARSUS - ÇAMLIYAYLA YOLU TRAFİĞE KAPANDI
Mersin’in Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerini birbirine bağlayan karayolu kar nedeniyle trafiğe kapandı.
GENEL 22.01.2022, 22:20 23.01.2022, 16:13
Mersin’in Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerini birbirine bağlayan karayolu kar nedeniyle trafiğe kapandı.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Tarsus-Çamlıyayla yolunun 45’inci kilometresindeki Sarıkavak mevkisinin kapanmasına neden oldu. Jandarma ve karayolu ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için yol üzerinde yoğun çalışma sürdürüyor. Jandarma timleri Çamlıyayla’ya gelecek olan sürücülerin araçlarında zincir bulundurmalarını ve tüm yol tedbirlerini almalarını istedi.
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