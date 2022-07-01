TARSUS BELEDİYESİ KADINLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Tarsus Belediyesi, kadın ve ailenin korunması, sosyal açıdan geliştirilmesi ve güçlendirilmesi çerçevesinde oluşturduğu vizyon ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde kadınlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Tarsus Belediyesi bu çerçevede, aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalığı artırmak, kadının sağlığını koruyucu, istihdamını artırıcı kurumsal iş birlikleri geliştirerek nitelikli ve hızlı çözümler bulmak için kurumlarla işbirliği çerçevesinde, cinsiyet temelli pozitif faaliyet hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşbirlikleri çerçevesinde Tarsus’ta kadınlara yönelik destek ve faaliyetleri de arttırmayı amaçlayan ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın üzerinde hassasiyetle durduğu Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kentte aktif rol alan STK ve siyasi partilerin kadın temsilci ve başkanları ile kadınlara yönelik yapılacak olan çalışmalar hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Birçok kadın temsilcinin katılım sağladığı toplantıda Tarsus Belediyesinin kadınlara yönelik çalışma ve projeleri de tanıtıldı.