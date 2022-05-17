SEÇER: "MERSİN'İN, SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL DÜNYADA SPORTİF FAALİYETLERLE ANILSIN İSTİYORUZ"

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesince, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda spor camiasıyla bir araya geldi. Sporun barış, kardeşlik, hoşgörü, ekip çalışması ve yardımlaşma olduğunu söyleyen Seçer, kendisinin de sporcu bir geçmişi olduğunu, yaşamında spora büyük önem verdiğini belirterek, "Ülkemizde sporun gelişmesi adına her türlü katkıyı yapma çabası içerisindeyiz” diye konuştu.

“Mersin'in sadece Türkiye’de değil, dünyada sportif faaliyetlerle anılsın, tanınsın isterim”

Göreve geldikten kısa bir süre sonra yaşanan pandeminin sportif faaliyetlere de sekte vurduğunu anımsatan Başkan Seçer, “Bu belki bir araya gelişlerimizi, Mersin’de sporun, amatör kulüplerimizin içinde bulunduğu durumları konuşmak, tartışmak ve bu sorunlara çözüm bulmak konusunda bizi biraz geri tuttu. Ama artık hayat normalleşiyor. Hiçbir şeyin aması, fakatı, lakini, gerekçesi kalmadı. Ben spor camiasıyla çok daha yakın olmak isterim. Mersin’de spor camiasını çok daha iyi tanımak isterim. Çok daha iyi katkı yapmak isterim. Mersin sadece Türkiye’de değil, dünyada sportif faaliyetlerle anılsın, tanınsın isterim. Bu anlayışımdan yola çıkarak bundan sonraki ilişkileri daha iyi düzenleyeceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Ulusal ve uluslararası birçok alanda etkinliklerimiz artarak devam edecek”

Belediye başkanlığı makamının siyaset yapma alanı olmadığını vurgulayan ve “Spor camiasındaki herkes benim kardeşimdir” diyen Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak spora desteklerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. Seçer, “Bundan sonraki süreçte Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak etkin alanlarda, doğru projelerde etkinliklerimizi artıracağız. Uluslararası Maratonu bu yıl pandemi dolayısıyla gerçekleştiremedik. Gelecek yıl bunu gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl eylül ayında Tarsus Yarı Maratonu’nu gerçekleştirdik. Yine bu yılın eylül ayında gerçekleştireceğiz. Bunun gibi ulusal ve uluslararası birçok alanda etkinliklerimiz artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

“Spor camiasındaki birlik, beraberlik ve kardeşliğin apayrı bir önemi var”

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ise1996 yılında Çay Spor Kulübünü kurduklarını ve 25 sene boyunca spor camiasına emek verdiğini söyledi. Özkan, “Halen spor camiasına elimizden geldiği kadar emek veriyoruz, katkı sunuyoruz. Hakikaten spor camiasındaki birlik, beraberlik ve kardeşliğin apayrı bir önemi var. Görüyorum ki bu birlik ve beraberlik, kardeşlik halen devam ediyor" dedi.