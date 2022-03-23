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SEÇER: "MERSİN BİR TARİH HAZİNESİ"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in tarihi ve kültürel birikimi ile turizm potansiyeli yüksek bir kent olduğunu belirterek, "Kentimiz bir tarih hazinesi" dedi.

GENEL 23.03.2022, 11:02 23.03.2022, 11:03
SEÇER: "MERSİN BİR TARİH HAZİNESİ"

Seçer, katıldığı 'Kültür Keşifleri' adlı programda yaptığı açıklamada, Mersin’in turizm kenti olması için hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı. Mersin'in, çok kadim bir bölge, çok köklü geçmişi olan bir il olduğunu söyleyen Seçer, "Özellikle Tarsus, Silifke, Anamur, bu hinterlant, Erdemli-Silifke arası daha kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış yerler. Mersin’in merkezi daha genç bir yerleşim yeri. Liman ile beraber bir kent hüviyetine dönüşmüş bir yer ama 10 bin yıllık bir tarihi burada görmeniz mümkün. Her semavi dinin, her imparatorluğun, medeniyetin kalıntılarını görmeniz mümkün” ifadelerini kullandı. Özellikle semavi dinlere ilişkin turistik ziyaret değeri olan yerlerin varlığından bahseden Seçer, “Saymakla bitmez. Dikkat ederseniz her bölgede bir tarihi değeri olan ya da bir sembol olan yerler var” diye konuştu.
“Geleceğimiz bugünden çok daha iyi olacak”
Mersin’in turizm açısından çok zengin bir yer olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını kaydeden Seçer, turizmde gelişimin yatırımlarla olabileceğini aktardı. Başkan Seçer, Mersin’in muazzam bir iklim ve verimli ovalara sahip olduğunu belirterek, “Çok hareketli bir yer Mersin. Şu anda da Mersin’in kent olarak morali yüksek aslında. Çünkü herkes biliyor ki, geleceğimiz bugünden çok daha iyi olacak” şeklinde konuştu. Turizmin gelişmesi noktasında yerel yönetimlerin tek başına yeterli olmadığını belirten Seçer, “Turizmin Mersin’de de gelişebilmesi için hükümetin gündeminde olması lazım” diye konuştu.
“Biz belediyeler olarak daha minimize edilmiş projeksiyonlar yapabiliriz”
Mersin’de ilan edilmiş 8 turizm bölgesi olduğunu vurgulayan Seçer, turizm bölgesinin belirli avantajları olduğunu aktardı. Belediyeler olarak daha minimize edilmiş projeksiyonlar yapabildiklerini ve bu çalışmaları da gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Seçer, şöyle devam etti; "Mersin Büyükşehir Belediyesi; Mersinden Kadın Kooperatifi’nin ortaklığıyla ‘Örnek Köy Projesi’ yaptı. Bir belediyenin ölçeğinde yapabileceği, özellikle yerli turizme turisti çekebilecek hareketliliği sağlayacak bir çalışmadır. Türkiye’nin ilk Tarım Kredi Kooperatifi olan, Atatürk’ün Silifke’deki kurduğun ve üyesi olduğu Gazi Çiftliği’ni harekete geçirmek, yerel ziyaretçileri oraya taşımak turizme bir hizmettir. Çünkü Gazi Çiftliği’ne ya da bu ‘Örnek Köy’e Adana’dan ya da civar illerden insanlar geliyor. Bu da turizm faaliyetidir. Bir hareketlilik sağlıyor. Ama makro anlamda buraya büyük tatil köyleri yapacaksak, Karboğazı’na turistik tesis yapıp kayak turizmini açacaksak ya da Kargıcak’ta ya da Kızkalesi’nde bir tesis yapacaksak ki, buralar turizm bölgesi, bunlar daha büyük projeksiyonlar gerektiren konulardır.”
“Bunlar bizim tarihi miraslarımız, değerlerimiz”
Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin en son EMITT Fuarı’na katıldığını ve 2 ödül alarak Mersin’in tanıtılması için önemli bir rol sahiplendiğini söyledi. Mersin’de mavi bayraklı Kızkalesi ve Susanoğlu’ndaki toplam 3 plaja da dikkat çeken Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet alanlarında bulunan 12 plajı vatandaşlara en iyi şekilde sunduklarını kaydetti. 1 Nisan’da Hatay’da açılacak EXPO’ya da değinen Başkan Seçer, EXPO’da Mersin Büyükşehir Belediyesine 'Mersin Bahçesi' adı altında bir bölgenin tahsis edildiğini vurguladı. Başkan Seçer, bu alanda Mersin’in tarihi ve kültürel zenginliklerini taşıyan eserlerin röprodüksiyonlarını ve tasvirlerini yaptıklarını, böylelikle de Mersin’in turizm değerlerini tanıtma açısından önem taşıdığını vurguladı. Başkan Seçer, eski kent merkezi olarak tarif ettiği yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda da yine kentsel tasarım çalışması yaptıklarını ifade etti. Seçer, Gülnar Oteli’ni bitirdiklerini ve Karamancılar Konağında gastronomi temalı bir çalışma yaptıklarını da hatırlattı.
“Önemli olan az sayıda ama kaliteli festivaller, etkinlikler yapmak”
Başkan Seçer, kurdukları MEDEKA hakkında da bilgiler paylaşarak, “Bunlar, isminde olduğu gibi Mersin’e değer katacak çalışmaları hayata geçirmek için yapılan oluşumlar” dedi. Mersin’de Narenciye ve Uluslararası Müzik festivalleri gibi değerli organizasyonlar yapıldığını söyleyen Başkan Seçer, “Maalesef çok uluslararası ölçekte duyulan, maruf, ünlü bir festival Mersin’e bugüne kadar kazandırılamamış. Bazı çalışmalar yapılıyor; arkeoloji günleri yapılıyor mesela. Önemli bir çalışma. Bu tip lokal etkinlikler ya da bazı kurumların yaptığı etkinlikler var ama kente mal olabilecek yedi cihanın duyabileceği çalışmalar yapılabilir” ifadelerini kullandı.

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