SEÇER : '' İDAREM GEREĞİNİ YAPAR SONUNA KADAR GİDER ''

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Özgecan Aslan Meydanı’ndaki kauçuk ağacının matkapla delinerek yabancı madde enjekte edilmesi olayıyla ilgili idari soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Ortada bir suç varsa, bunun faili kimse idarem gereğini yapar, sonuna kadar gider" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısının Temmuz Ayı İkinci Birleşimi, Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan, Adnan Menderes Bulvarı’nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda bulunan kauçuk ağacına zarar verildiğini hatırlatarak, kamuoyunun belediyeden bir açıklama beklediğini söyledi.

Seçer, bunun üzerine yaptığı açıklamada, yeşile, doğaya saygılı olan herkesin kendisi için değerli olduğunu belirterek, "Sanıyorum bu mecliste yeşile, ağaca, doğaya hassasiyeti olmayan hiçbir birey yoktur. Biz de belediye başkanı olarak geldiğimiz günden beri buna önem veriyoruz. Zaten ’ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’ diye bir söz vardır. Orada zarar gören, zarar gördüğü iddia edilen, bir kimyasalla veya farklı maddelerle, falanca şahıslar, filanca şahıslar, falanca gerekçe, filanca gerekçe, ortada bir provokasyon, çamur atma, itibar suikastı onlara girmek istemiyorum. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" diye konuştu.

Bırakın ağacı, üzerine basıp geçilen çime kadar yeşil hassasiyeti olan bir belediye başkanı olduğunu söyleyen ve göreve geldiğinde ’Yeşil Mersin Projesi’ başlattığını hatırlatan Seçer, "Ağaç sevgisi, yeşil hassasiyeti üzerinden bizim üzerimize gelindiği an vicdanlar sızlar. Oradaki ağacı yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İdari soruşturmayı imzaladım, açıldı. Adli soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu olayla ilgili olarak belediye görevlilerinin hukuksuz şekilde gözaltına alındığını savunan Seçer, "Elbette ki araştıralım, soruşturalım, failleri bulalım, bir daha böyle olmaması için tedbirler alalım" şeklinde konuştu.

Bu olayın kentin imajına gölge düşürdüğünü de söyleyen Seçer, şöyle devam etti:

"Ortada bir suç varsa, bunun faili kimse idarem gereğini yapar, sonuna kadar gider. Doğa bizim doğamız, yeşil bizim yelişimiz, ağaç bizim ağacımız. Bir değil binlerce ağaç dikeriz."