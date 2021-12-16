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SEÇER: "HER GÜN BİN AİLEYE ÜCRETSİZ EKMEK DAĞITILACAK"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, fırıncı esnafından satın aldıkları ekmekleri dar gelirli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmaya başladıklarını belirterek, "Her gün bir mahallede en az bin ailemiz ziyaret edilerek ücretsiz ekmek dağıtımı devam edecek” dedi.

GENEL 16.12.2021, 21:24 17.12.2021, 09:14
SEÇER: "HER GÜN BİN AİLEYE ÜCRETSİZ EKMEK DAĞITILACAK"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, fırıncı esnafından satın aldıkları ekmekleri dar gelirli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmaya başladıklarını belirterek, "Her gün bir mahallede en az bin ailemiz ziyaret edilerek ücretsiz ekmek dağıtımı devam edecek” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Aralık Ayı İkinci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Seçer, Türkiye’nin gündeminin ekonomi olduğunu ifade ederek, “Benim de görevim bu zor günlerde vatandaşımızın yanında olmak. Geçtiğimiz toplantıda ekmek üretimimiz ve fiyatları ile ilgili Cumhur İttifakı üyelerinin soruları olmuştu. Biz günlük 70 bin ekmek üretimini 1 TL’den vatandaşlarımıza Mersin Ekmek Fabrikamızın satış noktaları vasıtasıyla ulaştırmaya kesintisiz devam ediyoruz. Ayrıca dünden itibaren şehrimizdeki fırıncı esnafından ekmek satın alarak, dezavantajlı mahallelerde ailelerimizin evine kadar herhangi bir olumsuzluğa, kargaşaya meydan vermeden ücretsiz olarak dağıtmaya başladık. Her gün bir mahallede en az bin ailemiz ziyaret edilerek ücretsiz ekmek dağıtımı devam edecek” diye konuştu.

Ücretsiz yakacak yardımı

Başkan Seçer, ücretsiz yakacak odun dağıtımlarına da başladıklarını duyurdu. Seçer, “Bugün itibariyle yaz boyunca park-bahçe çalışmalarında yaptığımız budamalarda elde ettiğimiz odunları vatandaşlarımızın sobada yakmasına imkan sağlayacak şekilde hazırladık, çuvalladık, aylardır da bekletiyorduk. Havanın soğumasıyla beraber vatandaşlarımızın buna ihtiyacı olduğunu düşündük. 12 bin 625 Halk Kart sahibi dar gelirli yurttaşlarımız talepleri doğrultusunda bunları bizden edinebilirler. Bugün itibari ile de dağıtımına başladık. 25’er kiloluk çuvallar halinde ilk etapta her bir aileye 25 çarpı 2 adet olmak üzere 50 kilogramlık sobalık odunlarını görevli arkadaşlarımız teslim edecektir. Her konuda vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Uygulamalarımızı sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Bir seferde en fazla 3 ekmek alabiliyorlar”

Büfe başına belirli ekmek gönderebildiklerini belirten Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Şu anda olağanüstü koşullar yaşanıyor. Ona göre bir arz tablosu oluşmuş, bir liste oluşmuş. Dağıtımı ona göre yapıyor arkadaşlar ve en sonunda şu kısıtlamayı yaptık; bizden bir seferde en fazla 3 ekmek alabiliyorlar. Bunun da denetimini sıklaştırdık. Bu konuda vatandaşlarımız bize ’Teksin’ uygulaması aracılığıyla lütfen ulaşsınlar. Bir kulübe bir müşterisine 3’ten fazla ekmek veriyorsa, lütfen o kulübeyi, adresini bize bildirsinler. Örneğin, bana bir gün ulaştı, ben de onu hemen ’Teksin’e gönderdim; ‘lütfen gidin bu kulübeyi denetleyin’ dedim. Bir vatandaş kuyruğa girdi, sadece 3 ekmek alabilir. 4 alamaz, 5 alamaz. Bu indirimli bir ekmek. Mümkün olduğunca çok insan 1 TL’ye ekmek satın alabilsin. Lokantacılar da geliyor alıyor maalesef. Yapmamaları gerekiyor. Onlar ticari bir müessese. Zaten sattığı yemeğin fiyatına bunu eklerken normal fırın fiyatından ekliyor ama biz orada dezavantajlı vatandaşlar bu ekmeği alsın diye üretim yapıyoruz. Bunu karıştırmamak lazım. Her yerde biz kulübe açamayız. Görece olarak gelir seviyesi düşük ailelerin oturduğu apartmanların önüne biz bu kulübeleri açamayız. Böyle bir misyonumuz yok. Böyle bir doğru da yok. Biz dezavantajlı mahallelerde, gelir olarak dar gelirli yurttaşlarımızın yoğun yaşadığı bölgelerde bu ekmeklerimiz onlar tarafından alınsın istiyoruz. Her türlü tedbiri alıyoruz ama biraz da insanlarımızın kendi vicdanına bırakmak zorundayız. Durumu olan gitsin ekmeği fırından alsın. Ama olmayan da gelsin 1 TL’ye belediyenin üretip sattığı ekmeklerden alsın lütfen."

Yerel yönetimler olarak sosyal hizmetlere ayırdıkları bir bütçe olduğunu aktaran Seçer, “Bu bütçeyi şu anda tamamen en azami şekilde kullanarak insanlarımızın bu sıkıntılı süreci aşmalarını sağlamaya harcıyoruz. Öncelikle insanların yaşamı, yemesi, içmesi, karnının doyması, soğuk kış günlerinde üşümemesi; bunun üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Bebeklerin karnının doyması, onlara mama sağlayabiliyor olmamız, hamile kadınlarımıza süt sağlayabiliyor olabilmemiz, çocuklarımıza süt sağlıyor olabilmemiz, hasta olan, kronik rahatsızlığı olan ya da kendi işini kendi göremeyen, yemeğini yapamayan yaş almış yurttaşlarımıza aşhanede sağladığımız yemekleri bilabedel gönderme üzerine biz dikkatimizi topladık. Dezavantajı mahallelerde, ekmekte olduğu gibi, aşevinde üretim yapıp 3 TL’ye 3 çeşit yemeği, hatta üniversite kapılarında bu satışı gerçekleştirerek, üniversitede okuyan çocuklarımıza da biz bu katkıyı vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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