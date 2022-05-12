SEÇER: "“BELEDİYELER KİMSESİZLERİN KİMSESİ KURUMLARDIR”

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Çimsa iş birliği ile geleneksel hale getirilen ‘Akülü Sandalye Dağıtım Töreni’ gerçekleştirildi. Sosyal sorumluluk projesi olarak yürütülen projede bu yıl 60 akülü araç daha özel gereksinimli bireylere teslim edildi. Araçları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Çimsa Mersin Fabrika Müdürü Mehmet Emin Kalınağaç teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen törene; Başkan Seçer’in yanı sıra Çimsa Mersin Fabrika Müdürü Mehmet Emin Kalınağaç, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları, Meclis üyeleri ve özel gereksinimli bireyler ile aileleri katıldı.

Akülü sandalye dağıtımında 60 aracı özel bireylere vereceklerinden bahseden Seçer, “Göreve geldiğimden bu yana Çimsa’nın çok değerli iş birliği sayesinde 120 akülü aracı dağıttık. Bugün de 60 aracımızı dağıtmış olacağız ve toplamda da 180 akülü aracı sizlere ulaştırmış olacağız” dedi.

Bugüne kadar özel gereksinimli bireylere 740 adet medikal malzeme desteği yaptıklarına da değinen Başkan Seçer, Mola Evleri hakkında da konuştu. Mola Evlerinin sayısını ifade eden Başkan Seçer, “Vatandaşın özel bir çocuğu var, bu kadıncağız çarşıya çıkacak, alışveriş yapacak ya da doktora gidecek ya da herhangi bir işi var. Çocuğunu bırakacak kimsesi yok. İşte zaten belediyeler de kimsesizlerin kimsesi kurumlardır. Bu durumlarda belediye onların kimsesi olsun diye bu hizmetleri artırarak bizim devam ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.