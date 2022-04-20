SEÇER: “BARINAKLARIMIZDA 350 ADET YASAKLI IRK KÖPEK VAR”

Seçer, hem barınaktaki canların rehabilitasyonu hem hayvan sahiplenecek olanların hem de bakımını yapan personelin eğitimi ile ilgili bir projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘Hayvan Hakları ve Davranışları Paneli’ öncesinde Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu ve panelistlerle bir araya geldi. Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek, Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, Psikolog Veteriner Hekim Dr. Gürbüz Ertürk ile panelin moderatörlüğünü üstlenen Veteriner Hekim Orhan Özbaba katıldı.



“Yerel gönüllülerle iş birliği önemli”

Yasaklı ırklarla ilgili yapılacak olan panelin önemine dikkat çeken Başkan Seçer, bunun geçen yıl temmuz ayında yapılan mevzuat değişikliğinden sonra yerel yönetimlerin de zorlandığı bir konu olduğunu belirtti. Seçer, Mersin’in geniş bir hinterlant olduğuna işaret ederek, “Bizim şu anda 350 adet yasaklı ırk köpeğimiz var; dogo, pitbull” dedi.

Yasal düzenlemeden sonra yırtıcı hayvan ırkına sahip bazı insanların bu hayvanları barınağın yakınına bırakıp gittiğini, bir kısmının da barınağa teslim ettiğini anlatan Seçer, “Biz, bu olay çok hızlı gerçekleşince hemen tedbir aldık. Pek boşluk bırakmamak için mevcut imkanlarımızı revize ettik. Bunların bakımını üstlendik. Burada tabi yerel gönüllülerle de işbirliği yapmak bizim için son derece önemli” diye konuştu.



“Güzel bir çalışma başlatacağız”

Hem barınaktaki canların rehabilitasyonu hem hayvan sahiplenecek olanların hem de bakımını yapan personelin eğitimi ile ilgili bir projeyi hayata geçirecekleri bilgisini paylaşan Seçer, “Her aktörün; yani hem hayvanın hem sahiplenecek olanın mental olarak hazır olması lazım. Bu anlamda da güzel bir çalışma başlatacağız. Ayrıca Mut’ta butik bir Geçici Hayvan Bakımevi yapmayı planlıyoruz. Proje ve tahsis çalışmaları devam ediyor. Kaşlı Geçici Bakımevimizde de sayısı çoğalan yasaklı ırklarla ilgili 150 adet yeni padok çalışması projelerini tamamladık, yapımına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Mersin Kent Konseyi öncülüğünde yapılacak olan panelin çok önemli olduğunu söyleyen Seçer, şöyle devam etti: “Yasanın çıkışı, çıkış sonrası, eksiklikleri, olması gerekenleri ya da yerel yönetimlere yüklediği sorumluluklar önemli. Bir bilgi daha var; 75 binin üzerinde nüfusa sahip belediyeler bu yılsonuna kadar barınak yapmak durumunda. Tüm bunların tartışıldığı, önerilerin olduğu; hem yerel gönüllülere hem genel olarak kamuoyuna bilgi aktarabileceğimiz bir çalışma olacak diye düşünüyorum.”



“Bazı ırkların yasaklanması ile sorunlar çözülmüyor”

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Ertürk ise “Gerek hayvanlara bakan gerekse de o hayvanları sahiplenecek olan insanların eğitimi aslında burada tam merkez noktası. Bazı ırkların yasaklanması ya da sokaklardan toplanıp barınaklara getirilmesiyle sorunlar çözülmüyor. Eğer sokak hayvanı penceresinden bakarsak; yine sorun çözülmüyor. Bu sorun toplumsallaştırıldığı zaman çözülüyor. Aslında toplumun bilinçlendirilmesi ile alakalı. ‘Irkı yasakladık, aldık topladık. Tamam sorun çözüldü’ diye bir şey yok. O bilinçlendirme aşamasında gerekenler yapılmazsa farklı şekillerde bu sorunlar çıkacaktır” dedi.