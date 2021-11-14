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SEÇER : '' AYRIMCILIK DİYE BİR KAVRAMI KİMSE GÖREMEZ ''

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Batman İli ile İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ne ait yeni dernek binasının açılış törenine katıldı.

GENEL 14.11.2021, 10:04 15.11.2021, 10:57
SEÇER : '' AYRIMCILIK DİYE BİR KAVRAMI KİMSE GÖREMEZ ''

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Batman İli ile İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ne ait yeni dernek binasının açılış törenine katıldı.

Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi’nde açılan yeni binanın dernek yönetimine ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunan Başkan Seçer, dernekte vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Seçer, Anamur’dan Tarsus’a kadar tüm Mersin’de eşit ve adil hizmet anlayışıyla çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, “Ben Belediye Başkanı kaldığım sürece bu belediyede ayrımcılık diye bir kavramı kimse göremez” dedi.

Seçer, Türkiye’nin her bölgesinden 50 yıldır Mersin’e göç yaşandığını söyleyerek, Suriye’de yaşanan iç karışıklığın ardından Mersin’in mülteci akınının olduğu kentlerden birisi olduğunu aktardı. Seçer, Mersin’in Türkiye’nin özeti olduğu vurgusunu yaparak, “Türkiye’de ne varsa Konya’da yoktur. Türkiye’de ne varsa Trabzon’da yoktur, Trakya’da yoktur. Ama Türkiye’de ne varsa Mersin’de vardır” diye konuştu.

Mersin’de Kürt, Türkmen, Arap, Alevi, Sünni, Gayrımüslim gibi birçok kültür ve mezhebin bir arada yaşadığını söyleyen Seçer, “Ben Belediye Başkanı kaldığım sürece bu belediyede ayrımcılık diye bir kavramı kimse göremez. Bunu men ederiz. Bu toplumda yaşayan Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan herkes bizim yurttaşımız olduğu gibi, 400 bin misafirimize de ayrımcı, bir kem söz ya da onları ürkütecek, onların insanlık onurunu zedeleyecek hiçbir davranışımız, beyanatımız, uygulamamız olmamıştır. 1 milyon 900 bin kişilik para geliyor Ankara’dan, biz 2 milyon 300 bin kişiye hizmet ediyoruz. Kredi yok, borçlanma yetkisi yok” dedi.

Göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde sosyal politikaları hayata geçirmeye başladıklarını da söyleyen Seçer, pandemi ile birlikte ne kadar değerli bir iş yaptıklarının daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Vatandaşın o süreçte iş yerine gidemediğini, maaş alamadığını ve sokağa çıkamadığı süreçler yaşadığını anımsatan Seçer, “Kimseyi sorgulamadan her ‘Alo’ diyenin evine gıda yardımı gönderdi bu belediye. Her yıl Ramazan ayında 40-50 bin koli gıda yardımı yapan belediye sadece pandeminin ilk yılında 160 bin koli yardımı yaptı. ‘Çocuğuma mama alamıyorum’ deyip bizimle iletişim kuran her annenin çocuğu için evine kadar mamayı götürüp teslim ettik. ‘Evde bir karı bir kocayız. 80 yaşındayız bize bakacak kimsemiz yok’ diyenin evine yemeğini de gönderdik, bakımını da yaptık. Dün gece gelmiş, bir mesaj gördüm. ‘Vahap oğlum’ diyor. ‘Belediyeyi aradım. Temizlik işçileri geldi evimi temizledi. Allah senden razı olsun’. Aynen yazdığı bu. Yaşlı bir kadın yazmış. Bu temizlik işçisi dediği bizim evde bakım birimi var. Gidiyorlar, hastaysa üstünü başını toparlıyorlar. Ev kirlenmişse temizliyorlar. Şimdi belediye fakirine de bakacak, belediye caddesini de yapacak, şimdi metro projemiz var, metrosunu da yapacak” diye konuştu.

Batmanlılar Derneği Başkanı İhsan Taş ise "Başkanımız Vahap Seçer’in hizmet anlayışı, çalışkanlığı, ayrımcılık yapmayan tavrı hepimizi memnun ediyor. Mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bizim gibi ihmal edilmiş mahallelere her türlü desteği vereceklerine inanıyoruz. Bizi onurlandırdılar, şeref verdiler. Bize hizmet eden kim olursa biz de aynı şekilde desteğimizi veririz. Başkanımızdan son derece memnunuz. Allah yolunuzu açık etsin Başkanım” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Seçer, Dernek Başkanı İhsan Taş, dernek üyeleri ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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