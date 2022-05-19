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SAYAPARK'TA 19 MAYIS COŞKUSU
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıl dönümünde, Sayapark Açık Hava Meydanı’nda çocuklara spor sevgisinin aşılanması ve spor dallarının tanıtılması amacıyla '100 bin gülücük' spor etkinlikleri gerçekleştirildi.
GENEL 19.05.2022, 13:37
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte güreş, artistik jimnastik, karate ve yelken dallarında bir birinden yetenekli sporcular hünerlerini sergilerken, Sayapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin 7’den 70’e ziyaretçileri unutulmaz anlar yaşadı.
Öte yandan, '100 bin gülücük' projesi çerçevesinde kitap&oyuncak desteğinde bulunmak isteyenler için kumbaraların 19 Haziran tarihine kadar Sayapark’ta olacağı kaydedildi.
Kaynak: İHA
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