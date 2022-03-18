SAĞLIK-SEN İL BAŞKANI ÖZER'DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İNDİRİM KAZANDIRAN İMZA

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanlığı ile Özel Boyut Psikoloji ve Spine EKS Fizyoterapi Merkezi arasında indirim anlaşması imzalandı.

Mersin Sağlık-Sen İl Başkanı Hasan Özer , Nöroloji Uzmanı Dr.Bekir Özkaya , Özel Boyut Psikoloji ve Spine EKS Fizyoterapi Merkezi ile imzaladıkları anlaşma ile Sağlık-Sen ve Memur-Sen üyelerinin bu kurum ve kişilerden alınacak hizmetlerden % 20 indirim ile faydalanacaklarını ifade etti.

Sağlık-Sen İl Başkanı Özer , Çiftlikköy mh.34.cad. 32182 sk. Ekinci Boyut 34 İş Merkezi No : 2 Yenişehir /Mersin adresinde hizmet veren Nörolog Dr.Bekir Özkaya , Özel Boyut Psikoloji ve Spine EKS Fizyoterapi Merkezi ile yapılan anlaşmanın tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum dedi.