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REFAKATÇİ EVİ YAKLAŞIK BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılından bu yana dosthane adıyla hasta ve hasta yakınlarına konaklama hizmeti verdiği refakatçi evi, kurulduğu günden bu yana yaklaşık bin kişiyi ağırladı.

GENEL 04.07.2022, 09:55 04.07.2022, 10:34
REFAKATÇİ EVİ YAKLAŞIK BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılından bu yana dosthane adıyla hasta ve hasta yakınlarına konaklama hizmeti verdiği refakatçi evi, kurulduğu günden bu yana yaklaşık bin kişiyi ağırladı. Konaklamanın yanı sıra sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve hastaneye ulaşımın da olduğu refakatçi evi, hasta ve hasta yakınlarına verdiği psikolojik destekle de tamamı ücretsiz tam kapsamlı bir hizmet sunuyor.

Refakatçi evinde, merkezin kırsal mahallelerinde ve merkez dışı ilçelerde ikamet eden, üniversite ve kamu hastanelerinde tedavi gören hasta ve hasta yakınları ağırlanıyor. 18 yaş üstü hastaların yakınlarından 1 refakatçi, 18 yaş altı hastaların yakınlarından ise 2 refakatçi kabul ediliyor. Kanser hastalığı için tedavi gören hastalar ve yakınları 45 gün, diğer hastalıklar sebebiyle tedavi görenler ve refakatçileri ise en fazla 30 gün süreyle konaklayabiliyor. Konaklama süresi boyunca sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikramı yapılan vatandaşların hastaneye ulaşımları da belediyenin tahsis ettiği servislerle ücretsiz yapılıyor. Vatandaşlar konaklamanın yanı sıra belediyede görevli psikologdan yine ücretsiz bir şekilde psikolojik destek de alabiliyor. Verilen psikolojik destekle, hasta ve yakınlarının yaşadıkları zorlu süreci daha kolay atlatabilmelerinin yanı sıra, tedavi sürecine olumlu anlamda katkı sağlanarak iyileşmenin hızlandırılması amaçlanıyor. Dosthane refakatçi evi hizmeti ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, Alo 185 ve Teksin Mersin üzerinden bilgi alabiliyor.

“Misafirlerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı dosthane refakatçi evi sorumlusu Dila Yumuşak, 18 Ocak 2021 tarihinde açılan dosthane hizmetinin içeriğini ve kapsamını anlattı. Yumuşak, “Yaklaşık 1 buçuk yıldır, 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren hizmet veriyoruz. Bin kişiye yakın hasta ve hasta yakınını burada ağırladık. Biz elimizden geldiği kadar misafirlerimizin burada kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü uzak yerlerden geliyorlar. Çok uzun süre burada kalıyorlar ve burada mutsuz olmalarını, kendilerini yalnız hissetmelerini istemiyoruz” dedi.

Vatandaşlardan aldıkları geri dönüşleri de aktaran Yumuşak, “Öncelikle böyle bir hizmetten dolayı çok memnun olduklarını belirtiyorlar. Hastaneye gittikleri zaman bu hizmetten bilgisi olmayan, araçta kalan, hastanede kalan vatandaşlarımıza bu hizmetten bahsettiklerini söylüyorlar. Onları ekonomik ve psikolojik anlamda çok rahatlattığını söylüyorlar. Çünkü burada bir süre sonra tüm misafirlerimiz birbirleriyle tanışıyorlar, arkadaş oluyorlar. Burası onların evi gibi oluyor. Bu kapı onlara her zaman açık. Diledikleri zaman buraya gelip dertlerini paylaşabiliyorlar. Burada ekonomik anlamda herhangi bir sıkıntıya düşmüyorlar. Çünkü buraya gelirken akıllarında hep bir soru oluyor, ‘acaba bir ücret ödüyor muyuz?’ şeklinde. Ama herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Tek istediğimiz şey; onların sağlıklarına kavuşarak mutlu, huzurlu bir şekilde evlerine dönmeleri” diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda psikolog olarak görev yapan Başak Gökdal Bayraktar, dosthane de uzun soluklu kronik rahatsızlığa sahip hastaların kaldığını ifade ederek, "Kronik rahatsızlıklarla birlikte kişilerde, üzüntü, öfke, kaygı, çaresizlik, umutsuzluk gibi olumsuz düşünceler ortaya çıkıyor. Bu hizmetle birlikte hasta ve hasta yakınlarına, bu olumsuz duygu ve düşüncelerini ifade edebilme olanağı sağlamış oluyoruz. Ayrıca kişilerin hastalıkla ve tedavi sürecinde ortaya çıkan olumsuzluklarla baş etme becerilerini geliştirmiş oluyoruz. İyileşme süreçlerine olumlu olarak katkı sağlamış oluyoruz. Yaşam kalitelerini yükselterek tedavi süreçlerini bir nevi hızlandırmış oluyoruz. Vermiş olduğumuz bu hizmetten çok memnunlar. Psikolojik destek sonrası genellikle rahatlıyorlar” şeklinde konuştu.

“Yatacak, kalkacak, sığınacak yer sorunumuz vardı”

Böbrek yetmezliği ve hipofiz yetmezliği olan 67 yaşındaki Mustafa Özen, 26 yıldır tedavi görüyor. Mut’ta yaşayan ve tedavi için sürekli Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gelmek zorunda kalan Özen, yıllarca kalacak yer sorunu yaşayan vatandaşlardan. Özen, hastalık ve tedavi sürecini anlatarak, “1996 yılından beri tıp fakültesinde tedavi alıyorum. Bugüne kadar geliş gidişlerimizde, fakülteye kontrollerimizde yatacak, kalkacak, sığınacak yer sorunumuz vardı. Bir de hastaneye ulaşım sorunlarımız oluyor tabii. Öğrendim ki başkanımız Vahap Seçer ve ekibi böyle bir yer tesis etmişler ve servis koymuşlar, ne kadar güzel. Geldik, Allah razı olsun konakladık. Yerlerimizden memnunuz. Burada her şey gayet güzel. Bir de servisin olması bizim için bir avantaj. Kapımızın önünden alıyor, hastanenin kapısında bırakıyor. Çağırdık mı gelip alıyor. Bu hakikaten güzel bir uygulama” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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