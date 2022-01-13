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PROF. DR. KUMBUR VE BADAS DA ERDEMLİLİLER DERNEĞİNDE
Mersin Erdemlililer Derneği'ne yoğun ilgi devam ediyor. Bir çok önemli ismi bünyesine katan Erdemlililer Derneği iki önemli ismin daha kaydını yaptı.
GENEL 13.01.2022, 08:59
Mersin Erdemlililer Derneği'ne yoğun ilgi devam ediyor. Bir çok önemli ismi bünyesine katan Erdemlililer Derneği iki önemli ismin daha kaydını yaptı.
Erdemlililer Platform Başkanı Mehmet Badas ve Mersin Üniversitesi'nin duayen hocalarından Prof. Dr. Halil Kumbur Erdemlililer Derneği'ne üyelik başvurusunu yaptı.
Erdemlililer Derneğine üye olarak dernek yöneticilerini tebrik eden Mersin Üniversitesi'nin duayen hocalarından Prof. Dr. Halil Kumbur ve Erdemlililer Platform Başkanı Mehmet Badas, Derneğin Erdemliye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek dernek kuruluşunda emeği geçen herkesi tebrik etti.
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