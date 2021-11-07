PASTIRMA YAZINDA MERSİN’DE DENİZ KEYFİ

Ülke genelinde yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasıyla birlikte pastırma yazı yaşanırken, Mersin’de bu durumu fırsat bilenler hafta sonunu Kızkalesi sahilinde geçirdi. Aileler, çocuklarıyla denize girip eğlenirken, bazı tatilciler kitap okuyup güneşlenmeyi, bazıları da tekne turu ve yürüyüş yapmayı tercih etti.

Türkiye genelinde birçok ilde kar ve yağmur yağışı yerini güneşe bıraktı. Geçtiğimiz haftayı yağışlı geçiren Mersin’de de pastırma yazıyla birlikte sıcaklık 27 dereceye kadar ulaştı. Deniz suyunun sıcaklığının da 24-25 derecelerde seyretmesi nedeniyle hafta sonu tatilini fırsat bilen birçok kişi tarihin içindeki Kızkalesi sahilini tercih etti. Sahile gelenlerin bir kısmı denizde yüzüp, kumsalda güneşlenerek vakit geçirdi, bir kısmı da tekne turu, yürüyüş yaptı. Muhteşem bir hava olduğunu belirten vatandaşlar, Kızkalesi’nin ise kendilerine ayrı bir keyif yaşattığını, bu mevsimde daha güzel olduğunu aktardı.

Kasım ayında olmalarına rağmen havanın sıcak olduğunu ve Adana’dan geldiğini aktaran Ünal Şipar, sahil ve denizin mükemmel olduğunu ifade ederek herkesin tereddüt etmeden gelebileceğini söyledi.

Eskişehir’den geldiğini belirten Muzaffer Cura ise, “Bozkırdan gelip böyle bir mevsimi yaşamak, bu mevsimde denize girmek çok güzel. Ayrıca burası tarih kokuyor" ifadelerini kullandı.

Mersin merkezinin gürültüsünden kaçıp Kızkalesi’ne geldiğini dile getiren Mahmut Eren de, "Kızkalesi’nde şu anda hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı 25 derece ve yaz havasından kalma bir hava var. Görmüş olduğunuz gibi biz yazı yaşıyoruz" diye konuştu.

Almanya’dan geldiğini ve Türkiye’nin birçok şehrini dolaştığına dikkat çeken gurbetçilerden Fahrettin Öztürk, "Gerçekten böyle bir sahil çok zor bulunur. Didim de güzel, sahili buraya benzer. Ama böyle güzel bir sahil ve böyle bir kale bambaşka" şeklinde konuştu.

Kızkalesi sakinlerinden Çetin ile Melek Karataş da, bu bölgede yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu ve hava sıcaklığının kendilerinin de değerlendirdiğini kaydetti.