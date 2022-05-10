PANDEMİ SAVAŞÇILARI SERGİSİ

Toros Devlet Hastanesi’nde 12-18 Mayıs Hmeşireler Haftası ve 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla pandemide hayatını yitiren sağlık çalışanları için resim sergisi düzenlendi.

Adnan Menderes Ortaokulu öğrencilerinin Pandeminin kahramanları, sağlık çalışanlarını anlattıkları resimlerin sergilendiği, Mersin Şair ve Yazarlar Derneği üyesi olan şair ve yazarların pandemi ve sağlık çalışanları temalı yazdıkları şiirleri seslendirdikleri etkinlik yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, il Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, il Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Armağan Toy, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Özcan Demir, Türk Hemşireler Derneği Mersin Şube Başkanı Uzm. Hem. Arzu Özel, Hastane Başhekimi Uzm. Dr Güntekin Çalışkan, Başhekim Yardımcıları, Hastane Müdür ve Müdür yardımcıları katıldı.

Düzenlenen etkinliği AMATEM, Merkez ve Hüseyin Dağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden hizmet alan hastalar ve danışanlar da izledi.

Türkiye’de kamu hastanesinde bir ilk olan resim sergisi Cuma gününe kadar halka açık olacak.