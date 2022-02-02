MUT'TA KAR İLE MÜCADELE YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde 2 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in Mut ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Her ihtimale karşı gerekli hazırlıkları yapan ekipler, kapanan yolları ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle ilçeye bağlı Dağpazarı, Kavaközü, Elmapınarı, Demirkapı, Güme, Çivi, Kozlar, Ballı Mahalle yollarını birbirine bağlayan Dağpazarı Grup Yolu’nda, Kozlar, Gökcetaş, Çömelek Yolu’nda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yol açma çalışması gerçekleştirirken tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.

Ekipler ayrıca ihbar gelen ve ihtiyaç duyulan bölgelere anında ulaşarak vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Mut Koordinasyon Müdürü Ferruh Baş, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.