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MTSO YÖNETİM KURULU ÜYESİNDEN SKANDAL AÇIKLAMA : '' O AKP'LİLERİN BAKANI BİZİM BAKANIMIZ DEĞİL ''''

Bakan Kurum'un MTSO ziyaretinin fiyasko ile sonuçlanması sonrası Mersin Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Ayhan Kızıltan'a tepkiler artarak sürüyor.

GENEL 23.05.2022, 12:30 23.05.2022, 12:38
MTSO YÖNETİM KURULU ÜYESİNDEN SKANDAL AÇIKLAMA : '' O AKP'LİLERİN BAKANI BİZİM BAKANIMIZ DEĞİL ''''
Bakan Kurum'un MTSO ziyaretinin fiyasko ile sonuçlanması sonrası Mersin Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Ayhan Kızıltan'a tepkiler artarak sürüyor.
Temel atma töreni ve bir dizi ziyaretler için 20 Mayıs 2022 Cuma günü Mersin'e gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mustafa Kurum'un resmi programında yer alan 16.30 MTSO ziyaretinde Başkan Ayhan Kızıltan'ın katılmaması ve karşılama fiyaskosu sonrasında MTSO Başkanı'na tepkiler sürüyor.
MTSO Meclis Katip Üyesi Orhan Kemal Yüksel , yaşananlara en sert tepki gösterenlerden biri oldu. Yüksel , yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabındsan yaptığı açıklamada Başkan beyin bu yaşanan talihsz olayla ilgili kamuoyunun merakını giderecek bir açıklama bekliyoruz dedi.
Yüksel'in paylaşımına çok sayıda yorum ile tepki geldi.
İşte o açıklama ve yorumlardan bazıları ;
STK(Sivil toplum kuruluşu): Belirli bir amacı gerçekleştirmek, desteklemek veya daha ileri bir seviyeye taşımak amaçlı kuruluştur. Sosyal refahı iyileştirmeyi hedefleyen, kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır.TSO’lar bu kuruluşların en önemlilerinden birisidir.Önemli bir katalizördür.Misyonu gereği,politik kimliği olmamalıdır,politize edilmemelidir.Geçtiğimiz Cuma günü(20.05.2022)Bir dizi temaslar,yaşadığımız şehrin sorun ve taleplerini dinlemek ve görüşmeler yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn.Murat Kurum ve heyeti geldiler.Herkesin malumudur ki resmî düzeyde yapılan proğramlar daha önceden muhataplarına bildirilir.Söz konusu Bakan Bey’in proğramında 16:30’da Mersin Sanayi ve Ticaret Odası’na yapılacak ziyaret görünmesine ve Sn.Bakanın heyeti ile gelmesine rağmen MTSO başkanı Ayhan Kızıltan Bey’in ve karşılama heyetinin olmayışı,Bakan Bey’in ve heyetinin geri dönmesi ile neticelenmiştir.Her fırsatta üyelerinin ve bu şehrin menfaatleri için çalıştığını söyleyen MTSO başkanı Ayhan Kızıltan Bey’in böyle önemli bir görüşmeyi yap(a)maması iddialarına gölge düşürmüştür.Bu yaşanan talihsiz(!)olay hakkında Başkan Bey’in kamuoyunun merakını giderecek açıklama yapmasını bekliyoruz.Yine her fırsatta Atatürk’e olan sevgi ve saygısından bahseden Beyefendi Atatürk’ün “Mersinliler Mersin’e sahip çıkın”veciz sözünü unutmuş olmalı ki , biz de Atatürk’ün aziz hatırasına saygısızlık olmasın diye hatırlatalım dedik.
Bu olan biten rezilliği bir yönetim kurulu üyesine söyledim…
Bana verdiği cevap çok acıydı ve belkide Mersin’de ticaret ve sanayi odasının içinde bulunduğu gafleti anlatmaya yetiyordu…
“O bizim bakanımız değil AKP lilerin bakanı,biz onu karşılamak zorunda değiliz”
Eğer bu sözleri inkar ederlerse şahitleriyle beraber buradan onun kim olduğunu açıklarım.
Zeyni Yüksel : Cuma günü hakikaten bir facia oldu.Mersin hangi stk olursa olsun şehire bir bakan geldiğinde mutlaka birlik olup Mersin için ne eksikse yoğun baskı yapılarak fayda sağlanmalı her zaman.
Mersin'in kaybetmesindeki temel sebeb olaya partizan gözüyle bakılması ,halbuki stklara başkan seçilenler Mersin için bir fayda sağlanması için oraya başkan seçilirler.
Hüseyin Çelik : kimin ötekileştirdiği daha net görünüyor.idoolojik saikliklerle davranılmasından dolayı mersin,birtürlü hakettiği noktaya gelemiyor..çok yazık..
Hüseyin Mirza Doğan : Partizan bakışla STK yönetilmez.
Fevzi Yüksel : Bir siyasi görüşü benimsemeyebilirsiniz fakat kapıya gelene nezaket göstermek edep adap kişilik sahibi insanların marifeti olsa gerek bu topluluktaki bu hazımsızlık tüm Mersine zarar veriyor tüm iş insanlarının ve Mersin Halkının vicdanına havale ettiğimiz bu insanları en kısa zamanda bu makamlardan def etmek üzerimize bir borç olsun .
İsa Çani :Kemal bey, yazdıklarınızda kesinlıkle haklısınız.sizde mtso divan üyesınız.odamızın yapısını biliyorsunuz.üst düzey bir görevli geldiğinde sadece başkanlar aşağı kapı girişinde karşılarlar.Bende yönetim kurulu üyesı olarak bu şuçlamanın muhatabı olmadığımı belirtmek isterım.ayrıca akpartinın bakanı diyen arkadaşın yanlış bir kelime olduğunu ve odamızın görüşü olmadığını belirtmek isterım.inşalla bir daha odamız ve mersinimız,bu tür durumlarla gümdeme gelmez.

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