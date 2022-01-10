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MİLLETVEKİLİ YILMAZ: "BASIN, DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN EN ÖNEMLİ SAC AYAKLARINDAN BİRİDİR"

AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz, basın mensuplarının, toplumun bir aynası olmasının yanı sıra olayları aktarmada en önemli araçlardan biri olduğunu belirterek, “Her şart altında toplumun haber alma hakkının korunmasını sağlayan, demokratik hukuk devletinin en önemli sac ayaklarından biri olan basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.” dedi.

GENEL 10.01.2022, 10:17
MİLLETVEKİLİ YILMAZ: "BASIN, DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN EN ÖNEMLİ SAC AYAKLARINDAN BİRİDİR"

AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz, basın mensuplarının, toplumun bir aynası olmasının yanı sıra olayları aktarmada en önemli araçlardan biri olduğunu belirterek, “Her şart altında toplumun haber alma hakkının korunmasını sağlayan, demokratik hukuk devletinin en önemli sac ayaklarından biri olan basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.” dedi.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Basın özgürlüğünün temelinde esasen düşünce ve kanaatlerin serbestçe açıklanabilmesi olduğunu belirten Milletvekili Yılmaz, demokratik toplumun temel taşlarından birinin düşünceyi açıklama yani ifade özgürlüğü olduğunu söyled. Anayasa'da da güvence altına alınan basın yoluyla düşünce açıklama özgürlüğünün, halkın bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkının gerçekleştirilmesini sağlayan vazgeçilmez bir değer olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Toplumun doğru bilgilendirilmesi özgür, yaygın, çok yönlü, güvenilir, saptırılmamış haber ve bilgi dolaşımıyla sağlanacağı aşikardır. Bunu sağlayacak olanlar da her şart ve ortamda layıkıyla görev yapan basın mensuplarımızdır. Vatandaşlarımızın haber alma hakkını teslim etmek için sıcak soğuk, yaz kış, gece gündüz demeden çalışan gazeteciler hepimizin gözü, kulağı, eli ayağı durumundadır.” diye konuştu.

“Son 20 Yılda Basın Özgürlüğü Alanı Daha Da Genişletildi”

Basın mensuplarının görevlerini yaparken meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymalarının kamuoyu tarafından beklendiğini anımsatan Milletvekili Gül Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda Türkiye’de ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü alanının daha da genişletildiğini ve güvence altına alındığını bildirdi. Halkı bilgilendirmek amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan basın mensuplarının özverili çalışmalarının bütün takdirlerin üzerinde olduğunu kaydeden Gül Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Demokrasinin işlerliği açısından kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, güvenilir bir şekilde doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunması büyük önem taşımaktadır. Basın mensupların, toplumun bir aynası olmasının yanı sıra olayları aktarmada en önemli araçlardan biridir. Mesleklerini yerine getirirken doğruluk, tarafsızlık ve güvenilirlik konusunda hassasiyet gösteren gazeteciler, demokrasinin güçlenmesine ve sağlıklı işlemesine katkı sunarken, medyaya güveni ve mesleğin saygınlığını da artırmaktadır. Bu vesileyle Mersinli hemşehrilerimize sunmuş oldukları hizmetten dolayı ilimizde görev yapan tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanları ile her şart altında toplumun haber alma hakkının korunmasını sağlayan, demokratik hukuk devletinin en önemli sac ayaklarından biri olan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.”

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