MİLLETVEKİLİ GÜL YILMAZ’DAN MERSİN İÇİN GENÇLİK MERKEZİ MÜJDESİ

AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile yaptığı görüşmeler sonrası Mersin’in Silifke, Gülnar ve Erdemli ilçelerine Gençlik Merkezi, Silifke ilçesine ayrıca bin kişilik spor salonu yapılacağı müjdesini verdi.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “Mut, Tarsus, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçe gençlik merkezlerimizden sonra, an itibariyle Silifke 1.000 kişilik spor salonu, Silifke, Gülnar ve Erdemli gençlik merkezlerimiz de kesinleşti. Memleketimize ve geleceğimiz gençlerimize hayırlı olsun inşallah. Teşekkürler Mehmet Kasapoğlu Bakanım” ifadelerine yer verdi.

“Hemşehrilerimiz Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor”

Mersin ve ilçelerine hizmet etmek için gayret gösterdiklerini, bu süreçte ilgili bakanlar ile taleplerini iletmek üzere görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, “Bizler, ‘önce Türkiye’ şiarıyla yaşayan, bu topraklara dair hedefleri ve hayalleri bulunan, yüreği memleket sevgisiyle atan gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Gençlerimizin heyecanını, gözlerindeki ışığı, dinamizmini görerek, hissederek büyük ve güçlü Türkiye yolunda önlerindeki tüm engelleri kaldırmaya, yollarını açmaya devam ediyoruz. Eğitim altyapısını güçlendirmekten burslara, barınmadan teknoloji ve spora, istihdamdan destek ve teşvik paketlerine kadar pek çok adım attık. Gençlerimizin çabalarıyla ve çalışmalarıyla daha büyük başarılara imza atacağız. Mersin’imiz ve Mersinli hemşehrilerimiz, gençlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor.” dedi.