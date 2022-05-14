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MHP 'Lİ YILLIK : "KADININ OLMADIĞI HİÇBİR ŞEY, DEĞERİNE ERİŞEMİYOR"

Milliyetçi Hareket Partisi Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pelin Yılık, kadınların, toplumun çok müstesna değeri olduğunu ifade ederek,"Kadının olmadığı hiçbir şey, tam anlamıyla değerine erişemiyor" dedi.

GENEL 14.05.2022, 15:58 14.05.2022, 21:49
MHP 'Lİ YILLIK : "KADININ OLMADIĞI HİÇBİR ŞEY, DEĞERİNE ERİŞEMİYOR"

Milliyetçi Hareket Partisi Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pelin Yılık, kadınların, toplumun çok müstesna değeri olduğunu ifade ederek,"Kadının olmadığı hiçbir şey, tam anlamıyla değerine erişemiyor" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Yılık, bir dizi programlara katılmak üzere Mersin’e geldi. Programlarda Yılık’a MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile partililer eşlik etti. Yılık, ilk olarak MHP Mersin İl Başkanlığı ile engelli genç Kurtuluş Kaya’yı ve şehit Celil Mutlu’nun ailesini ziyaret etti. Ardından Yılık, Başkan Atsız Afşın Yılmaz’ın ev sahipliğinde Osmaniye Mahallesi’ndeki TORTEK merkezinde düzenlenen programda kurs eğitmenlerinin ve kursiyerlerin el emeği ile hazırladıkları ürünleri inceleyerek, Yılmaz’a kadınlara sunduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Programda, kurslara katılan kursiyerler ile Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi’nden hizmet alan kadınlar ise sözler alarak memnuniyetlerini dile getirip, Başkan Yılmaz’a kendilerine sunduğu bu imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık’ı, Mersin’de Toroslar’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, "Genel Başkan Yardımcımızın hayatı ve bulunduğu nokta bir başarı hikayesidir. Ne zaman Genel Merkezimizde kendisini ziyaret etsek ve çalışmalarımızdan bahsetsek bizlere hep destek olmuş ve motive etmiştir. Genel Başkan Yardımcımızın varlığı bizlere güç veriyor. Hep beraber, birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Doç. Dr. Esma Saraç Özdaşlı’ya, KAÇEP İl Başkanımız ve İlçe Başkanlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızın daha güçlü bir Türkiye’de yaşamasını istiyoruz” diyen Yılmaz, "Güçlü aile, güçlü kadın demektir. Biz de bu heyecanla ve şevkle çalışıyoruz. 46 branşta sunduğumuz TORTEK merkezimizdeki kursiyerlerimizin çalışmalarının sonuçlarını görmek bizleri mutlu ediyor. Aynı zamanda kursiyerlerimizin el emeği ile hazırladıkları ürünleri satarak aile ekonomilerine katkıda bulunmalarına da imkan sağlıyoruz” dedi.

"Toroslar’da olmaktan büyük mutluluk duydum"

Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pelin Yılık ise Toroslar’da kadın emeğini görmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Öncelikle Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin selamlarını iletiyorum. Bizleri çok güzel bir kalabalık karşıladı. Çocuklarımızın yüzünde gülümsemeyi görmek ve hissetmek bizi gerçekten mutlu etti. Kadınlar, toplumumuzun çok müstesna değeri. Kadının olmadığı hiçbir şey, tam anlamıyla değerine erişemiyor. Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a kadına verdiği değerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Burada da bunun en güzel örneğini canlı olarak görmüş oldum. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yılmaz, Yılık ve Özdaşlı’ya TORTEK’te el emeği göz nuru ile üretilen ürünlerden takdim etti.

Başkan Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık’ı, Buluklu Mahallesi’nde bulunan Kuvayimilliye Karargahı’nda da ağırladı. Yılık, şehit ve gazilerin anısının bir araya getirildiği, fotoğraflar, belgeler ve etnografik eserlerin yer aldığı karargahı gezerek, anı defterine düşüncelerini yazdı.

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