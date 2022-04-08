MGC ÖZEL YENİŞEHİR HASTANESİ İLE PROTOKOL İMZALADI

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ve Özel Yenişehir Hastanesi arasında protokol imzalandı. MGC üyeleri ve aile bireylerini kapsayan protokol, 1 yıl geçerli olacak.

Özel Yenişehir Hastanesi Dış Kurumlar ve Pazarlama Sorumlusu Şebnem Şahiner, MGC Başkanı R. Kaya Tepe ve Yönetim Kurulu Üyesi Fahriye Kutlay Şenyurt’u ziyaret etti. Yapılan ziyarette MGC üyeleri için sağlık protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol Mersin Gazeteciler Cemiyeti mensupları ve bakmakla yükümlü oldukları eş, anne, baba ve çocukları kapsıyor. Protokole göre; hastane tarafından muayene ücretlerinde yüzde 20 indirim, tetkik ve tedavi hizmetleri hizmetlerinde yüzde 10 indirim, ameliyat ve medikal tedavilerden alınan fark ücretlerinden ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

Protokol dahilindeki indirimler Mersin Gazeteciler Cemiyeti kartının gösterilmesi halinde geçerli olabilecek.