MEZİTLİ’NİN ÜRETİCİ KADINLARI ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kuzucu Mahallesi ziyareti sırasında kadınlardan gelen Anıtkabir’i ziyaret isteğini yerine getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mezitlili üretici kadınlar, Mezitli Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğünün işbirliği ile Ankara’ya giderek Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıktı. Daha önce Ankara’ya hiç gitmemiş olan kadınlar Başkentte, Anıtkabir’in yanı sıra tarihi ve doğal güzelliklerini görme olanağı buldu. Otobüslerle mahallelerinden alınarak Ankara’ya gidip unutulmaz bir gün yaşayan kadınlar, bol bol fotoğraf çektirip alışveriş yaptı. Kadınlar, sevinçlerini telefondan canlı yayın açarak Başkan Tarhan ve aileleriyle paylaştı. Öte yandan Ankara’yı ve Anıtkabir’i görme fırsatı verdiği için Başkan Tarhan’a teşekkür ettiler.

Daha önce farklı grupları Anıtkabir, Çanakkale, Kapadokya gibi farklı yerlere götürdüklerini belirten Başkan Tarhan, "Kuzucu Mahallemizde gerçekleşen tatlı patates üretimiyle ilgili bir buluşmada üretici kadınlar benden Anıtkabir’i ziyaret etme isteğini dile getirdi. Biz de orada bulunan İlçe Tarım Müdürümüzle birlikte kadınlarımızın bu talebine olumlu yönde yanıt vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirerek kadınlarımızı Anıtkabir’e gönderdik. Bu gezide yaşadıkları büyük sevinçi beni görüntülü arayarak paylaştılar. Yine Ankara’da farklı yerleri de gezmelerini sağladık. Üretim yaparak daha güzel bir Mezitli oluşturan kadınlarımıza bu tür güzellikleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.