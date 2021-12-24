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MEZİTLİLİLER YENİ YILA KUTLAMALARLA GİRECEK

Mezitli’de geçtiğimiz yıl pandemi kısıtlamaları kapsamında sosyal medya hesabından yayımlanan canlı konser ile gerçekleştirilen yılbaşı kutlamaları 2022’e girerken yine şenlik havasında yapılacak.

GENEL 24.12.2021, 17:25 25.12.2021, 14:06
MEZİTLİLİLER YENİ YILA KUTLAMALARLA GİRECEK

Mezitli’de geçtiğimiz yıl pandemi kısıtlamaları kapsamında sosyal medya hesabından yayımlanan canlı konser ile gerçekleştirilen yılbaşı kutlamaları 2022’e girerken yine şenlik havasında yapılacak.

Mezitli Belediyesinin düzenlediği, 29 Aralık Çarşamba gününden başlayarak, üç gün sürecek ve yeni yılın ilk saatlerine kadar devam olan kutlamalar kapsamında, konserler, canlı performanslar, ışık ve ses şovları ve sınırsız eğlence Mersinlilerle buluşacak. Mezitli Belediyesi 29 Aralık tarihinden başlayarak 3 gün boyunca yeni yıl şenliği düzenleyecek. Günlerdir hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri hazırlıkların sonuna geldi. Çeşitli ışık ve çiçek süslemeleriyle donatılan Demokrasi Meydanı’nda her gün çok sayıda etkinlik ve aktivite gerçekleştirilecek. Konserler, canlı performanslar, ışık ve ses şovları ve sınırsız eğlencenin Mersinlilerle buluşacağı şenlik kapsamında önceki yıllarda olduğu gibi Yılbaşı Pazarı da kurulacak. Yılbaşı gecesi ise DJ performansları sonrası yılbaşı kutlamaları için Demokrasi Meydanı’na gelen Mersinliler yeni yılı Zor Band, Fosiller, Tamay Özaltun ve Grup Kibrit Kutusu konseri ile karşılayacak.

Hazırladıkları ikram ve sürprizlerle Mersinlilere bir yıl boyunca unutamayacakları bir gece yaşatacaklarını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, herkesi Demokrasi Meydanına davet etti. Tüm yıl boyunca olduğu gibi yeni yılı karşılarken de vatandaşlarla birlikte olacağını ifade eden Tarhan, “Belediye çalışanlarımız, gönüllülerimiz ve paydaşlarımız, Mersinliler için unutulmaz bir yeni yıl kutlaması organize etti. Geçtiğimiz yıl zorunlu olarak ara verdiğimiz kutlamalara yine pandemi kuralları çerçevesinde gereken tedbirleri alarak vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Alana gelenler müziğin ve dansın her türünü kutlamalarımızda bulabilecekler. Tüm halkımızı yeni yıla birlikte girmeye davet ediyorum" dedi.

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