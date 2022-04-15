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MEZİTLİ’DE YAPILACAK YATIRIMLAR MUHTARLARLA BİRLİKTE PLANLANDI

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, yaz döneminde yapılacak yatırımlar, mahalle muhtarlarıyla birlikte planlandı.

GENEL 15.04.2022, 11:17
MEZİTLİ’DE YAPILACAK YATIRIMLAR MUHTARLARLA BİRLİKTE PLANLANDI

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, yaz döneminde mahallelerde gerçekleştirecekleri çalışmalara yönelik muhtarlarla toplantı yaptı. Birim müdürleri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, belediyenin mevcut durumu, yapılması planlanan yatırımlar ile mahalle muhtarlarının görüş ve önerileri konuşuldu.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından her mahalleye yapılacak yol, kaldırım, sosyal tesis gibi her türlü proje harita üzerinde anlatıldı. Her muhtar kendi bölgelerinde bulunan ihtiyaç durumu hakkında bilgilendirmeler yaptı. İhtiyaç durumu, öncelik sırası ve zaman planlamasının yapıldığı toplantıda, muhtarların sorularına da yanıt verildi.

“Yatırımlara muhtarlarımızla birlikte karar vermek son derece önemli”
Toplantıda konuşan Başkan Tarhan, yapılacak yatırımları her yıl muhtarlarla birlikte planladıklarını belirterek, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle kırsal kesimlerde yapılacak yatırımlara muhtarlarımızla birlikte karar vermek son derece önemli. Muhtarımız, sezonun daha başında ne kadar kaldırım, yol yapılacağını, ne kadar asfalt döküleceğini biliyor ve mahallesine giderken ona göre sağlıklı bilgi veriyor. Muhtarlarımızın aciliyet durumuna göre projelerde değişiklik yapma, yatırımlarımızı farklı noktalara yönlendirme yapıyoruz. Bu durumda herkes memnun kalıyor. Muhtarlarımız da vatandaşlara karşı mahcup olmuyor” dedi.

“Muhtarlarımızla birlikte planlıyoruz”
Muhtarlarla bir araya gelmenin önemine de vurgu yapan Tarhan, “Mahallelerinin durumunu en iyi muhtarlarımız bilir. Biz de onlardan bize gelen talepler doğrultusunda yatımlarımızı planlıyoruz. Bu durum, doğru yatırım yapmanın yanında belediye olarak planlı şekilde davranmamızın yolunu açıyor. Muhtarlarımız da bu konuda son derece hassas davranarak elimizdeki imkanların eşit dağıtılması için yardımcı oluyorlar” diye konuştu.
Toplantı sonrası Başkan Tarhan, muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: İHA
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