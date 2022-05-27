MEZİTLİ’DE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ‘HOŞ GELDİN BEBEK’ DESTEĞİ

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, çocuk sevinci yaşayan ailelerin ekonomik sıkıntılardan daha az etkilenmesi amacıyla ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi başlatıldığı bildirildi.

'Mutlu Anneler Mutlu Mezitli' projesi çerçevesinde artan ekonomik kriz ile beraber Mezitli’de yaşayan ve yeni doğum yapan vatandaşlara yardım amaçlı yapılan proje ile 0-3 ay arasında çocuğu olan ailelere, içerisinde bebek çantası, bebek bezi, bebek alt açma bezi, biberon, emzik, şampuan, tırnak makası ve zıbın takımı gibi eşyaların yer aldığı bebek çantası veriliyor.

Mezitli’de yaşayan ailelerin bebek sevinçlerinin gölgelenmemesi adına 'Hoş Geldin Bebek' projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Ülkemiz bir ekonomik krizin içerisinden geçiyor. Mezitli Belediyesi olarak ailelerimizin bebek sevinçlerinin gölgelenmemesi için katkı sağlamak istedik. 0-3 ay arası ihtiyaç sahibi ailelerimiz muhtarlıklardan alacakları belge ile Mezitli Belediyesi Halk Masasına başvuruda bulunurlarsa kendilerine katkı sunmak istiyoruz. Mutlu Mezitli’de mutlu anneler olsun istiyoruz” dedi.

'Hoş Geldin Bebek' projesi çerçevesinde bebek çantasından yararlanmak isteyen vatandaşların, muhtarlıktan alacakları ihtiyaç sahibi olduğuna dair belge ile Mezitli Belediyesi Halk Masasından müracaat etmesi gerektiği bildirildi.