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MEZİTLİ'NİN NÜFUSU TÜRKİYE ORTALAMASININ 3 KATI ARTTI

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “2020 yılı sonunda 211 bin 538 olan ilçe nüfusu, 2021 sonunda 218 bin 816’ya ulaştı; nüfus artışı yüzde 3,38 oranında gerçekleşti” dedi.

GENEL 18.02.2022, 14:43 18.02.2022, 18:58
MEZİTLİ'NİN NÜFUSU TÜRKİYE ORTALAMASININ 3 KATI ARTTI

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinin nüfusu, Mersin ve Türkiye ortalamasına göre 3 kat arttı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “2020 yılı sonunda 211 bin 538 olan ilçe nüfusu, 2021 sonunda 218 bin 816’ya ulaştı; nüfus artışı yüzde 3,38 oranında gerçekleşti” dedi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından hayata geçirilen hizmetler ve kültür ortamı ilçeye göçü de beraberinde getirdi. 2020 verilerine göre Mezitli, yurt dışından, yurt içinden, diğer ilçelerden ve kırsal kesimden yoğun şekilde göçün yaşandığı bir ilçe oldu. 2021’de de nüfusu 218 bin 816’ya çıkan Mezitli’deki artış, Mersin genelinin 2,84; Türkiye genelinin ise 2,66 katı olarak gerçekleşti.

“Huzur ve güven ortamı ilgiyi de Mezitli’ye çekiyor”

Mezitli’ye olan ilginin her geçen gün daha fazla arttığına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Göreve geldiğim ilk günden bu yana iki önemli hedef belirledik. İlki; insanlar yaşadığı kentte mutlu olacak, ikincisi ise Mezitli’ye değer katacağız. Hayata geçirdiğimiz projeler ve yaptığımız hizmetlerle bu yönde çok değerli gelişme kaydettiğimizi gururla dile getirmek istiyorum. Hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile kent genelinde bir dayanışma ruhu oluşturduk. Artık aileler en güvenli ve güzel eğitimin verildiği çocuk gündüz bakımevlerimize çocuklarını güvenle getirebiliyor, sanatsal etkinliklere Mezitli’de ulaşabiliyor. Alışveriş için, eğlence için, sosyal gereksinimler için başka ilçelere gitme devri sona erdi. Daha da önemlisi kentte yaşayanlar belediyesine güveniyor. Doğal olarak bu huzur ve güven ortamı ilgiyi de Mezitli’ye çekiyor” dedi.

“Nüfus artışı yüzde 3,38 oranında gerçekleşti”

Son yıllarda Mezitli ilçesinin gelişmişlik endeksi eğitim, sağlık, ekonomi gibi birçok parametreye göre çok hızlı bir gelişim gösterdiğine vurgu yapan Tarhan, “2020 yılı sonunda 211bin 538 olan ilçe nüfusu, 2021 sonunda 218 bin 816’ya ulaşarak, nüfus artışı yüzde 3,38 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran Mersin’in 2,84 katı, Türkiye ortalamasının 2,66 katıdır” ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmenin kentte arsa ve bina fiyatlarını artırdığını kaydeden Tarhan, il içindeki göçlerin, diğer illerden gelenlerin yanında kırsal alandan göç edenlerle birlikte son yıl Rusya-Ukrayna-Moldovya-Kazakistan ve birçok Avrupa ülkesinden insanların yerleşmek için özellikle Mezitli’nin Tece bölgesini tercih ettiklerini söyledi. Tarhan, bu yönelimin Mezitli’ye değer katarak, arsa, konut ve işyeri fiyatlarında çok büyük artışa neden olduğunu dile getirdi. Ekonomik sıkıntılar ve özellikle kırsal alanda tarımla geçinen üreticilerin zorluklar nedeniyle köylerinden göçerek ilçeye geldiklerini belirten Tarhan, “Devletin ve bizim görevimiz, kırsalda yaşayan ve tarım ile geçimlerini sağlayanların kente göçlerini önleyerek, bulundukları kırsal alanda tutunmalarını sağlamaktır” diye konuştu.

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