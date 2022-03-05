MEZİTLİ GÖNÜLLÜLERİ TEL ÇATI ALTINDA BULUŞUYOR

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin en büyük gücü olan gönüllüler, tek çatı altında örgütlenmek adına ilk adımı attı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gönüllü kahramanlarla bir araya geldi.

Gönüllü evleri, kompost üreten Mezitli’yi iyileştiriyoruz ekibi, gönüllü serası, aşevi, örgü evi, kafe kütüphane, hayvan besleme görevlileri, zabıta ekiplerinin yer aldığı buluşmada belediyenin projelerinde gönüllü olarak yer alan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ve ekibi, belediye meclis üyesi Hamide Oylumlu ve birim müdürleri katıldı. Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen buluşmada gönüllülük bilincinin yayılması için yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişi yapıldı. Gönüllü evleri adına Afitap Duru, kompost üretimi yapan Mezitli’yi iyileştiriyoruz ekibi adına Ali Düdükçü, gönüllü serası gönüllüsü Selman Kalender, aşevi gönüllüsü Kemal Eylen, örgü evi gönüllüsü Şeyda Kırikır, Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane gönüllüsü Onur Baysal, hayvan besleme gönüllüsü Serpil Bozkurt ve zabıta memuru Ayhan Çalışkan gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

Gönüllülük kavramının Mezitli’de iyice yerleştiğine vurgu yapan Başkan Tarhan, çalışmalarında avantaj sağlayacak bir dizi destekte bulunmak istediklerini söyledi. Farklı alanlarda çalışan gönüllülere tanıtım kartı vereceklerini belirten Tarhan, “Mezitli’de oluşan gönüllük kavramının dünyanın hiçbir yerinde olmadığını düşünüyorum. Belki grup grup başarılı örnekler vardır ancak böylesi farklı alanları kapsayan gönüllük kavramının olduğunu sanmıyorum. Çünkü bizim gönüllülerimiz sadece bir alanda faaliyet yapmıyor. Gönüllü serasında emeklimiz Selman Kalender tek başına Mezitli Belediyesi aşevinin sebze ihtiyacını karşılıyor. Kompost üretim gönüllülerimiz aynı zamanda öğrencilere ekonomik katkı sağlayacak faaliyetler yürütüyorlar. Gönüllü evlerimiz onlarca kızımızın eğitimine katkı sağlıyor. Salonumuz küçük olduğu için herkesi davet edemedik. Ancak, belediyemize hayırsever olarak destek veren, Mezitli’nin Filizleri projemizde çocuk okutan gönüllülerimizi, Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifinde üretim yapan gönüllülerimizi bir araya topladığımızda kültür merkezimizi dolduracak bir sayıya ulaşabiliriz. Belediyemize ve kentimize katkı sağlayan bu insanlarımızı desteklemek istiyoruz. Projelerimizden ve tesislerimizden ücretsiz yararlanmalarını, tarihi, kültürel ve sosyal geziler yapmalarını sağlayabiliriz” dedi.

Gönüllü faaliyetlerinin yürütülmesinde ve desteklenmesinde bir örgütlenme yapısının şart olduğunu ifade eden Tarhan, “Farklı alanlarda hizmet veren gönüllülerimiz tek çatı altında buluşursa onlara mekan sağlamak konusunda katkı sunabiliriz. Yine diyaloglarla ilgili direk muhatap bulunması son derece yararlı olacaktır. Öte yandan Mezitli’de yaşayan tüm vatandaşlarımızla ilgili diyaloğu büyüterek başta ihtiyaç sahibi insanlarımız olmak üzere çok daha geniş kitlelere ulaşabiliriz. Yaptığımız yardımların doğru kişilere ulaşması açısından çok önemli bir referans noktası da Mezitli geneline yayılmış olan gönüllülerimiz olacaktır. Kentimize, insanımıza ve belediyemize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.