MEZİTLİ BELEDİYESİ'NDEN KARAKIŞ DESTEĞİ

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği bu günlerde, özellikle kırsal kesimdeki vatandaşlara destek oluyor.

Daha önce üreticilere don tehlikesine karşı kömür dağıtan Mezitli Belediyesi ekipleri, kırsal bölgelerde yaşayan, karın ve olumsuz hava koşullarının zor durumda bıraktığı üreticilerin taleplerine de yanıt verdi. Kocayer, Fındıkpınarı gibi kar yağışının yoğun yaşandığı bölgelerin kuzeyinde, Yörük çadırında yaşayan 4 çocuklu aileye ulaşılarak, giyim, gıda yardımı, hayvan yemi ve samanı desteği verildi. Yoğun kar yağışı sonrası kış etkilerinin devam etmesi üzerine yaptıkları hazırlıkların yetersiz kaldığını ifade eden üreticiler, Mezitli Belediyesinin yardımlarının kendilerini son derece mutlu ettiğini, ihtiyaç duydukları her an Mezitli Belediyesini yanlarında görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Mezitli Belediyesi olarak hiçbir ayrım yapmaksınız tüm vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerinin altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise yazın kuraklığa karşı sulama borusu, direnç artırıcı sıvı gübre ve ilaç yardımında bulunduklarını, kış aylarında ise gelen talep üzerine giyim, gıda, saman ve yem desteği sağladıklarını dile getirdi. Aşırı soğuklara karşı seralarda kullanılmak üzere kömür yardımı yaptıklarını belirten Tarhan “Mezitli’de çok güzel şeyler oluyor. Mezitli Belediyemiz, kültür ve sanat alanında etkinlikler, altyapı alanında çalışmalar, sosyal yardım ve hizmetler, kadınlara ve çocuklara dönük çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bunların yanında Mezitli’nin bir de tarımla geçinen kırsal bölgeleri var. Belediye olarak daha önce olduğu gibi onlara da destek olmaya devam ediyoruz. Zor durumda olan üreticilerimize yanlarında olduğumuzu bir nebze de olsa desteklerimizle göstermek istiyoruz. Belediye Başkanı olarak asfalt kaldırım yapmanın dışında bu tür destekler de vermemiz gerekiyor. Birebir doğrudan vatandaşlarımızın, sağlık, eğitim gibi sorunlarının yanında üreticilerimizin de sorunlarına eğilmemiz gerekiyor. Ben bundan son derece mutlu oluyorum. Gönül isterdi ki daha fazla destek olabilelim ama bütçe ölçülerinde ancak bu kadar destek sağlayabiliyoruz. Üreticimizin yüzü gülerse biz de mutlu olacağız” diye konuştu.