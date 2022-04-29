MEÜ VE TARSUS BELEDİYESİ’NDEN ORTAK PROJE

Mersin Üniversitesi bünyesinde Türkiye’nin tarımsal verimliliğini doğal ve organik yöntemler ile artırılması adına doğal ve biyoteknolojik ürünler test edilerek geliştirildi. Bu ürünlerin tarım alanında kullanılmasını sağlamak için Mersin Üniversitesi, Tarsus Belediyesi ve e Birleşmiş Milletlerden fon sağlayabilecek akredite Tarsus Yaşam Derneği arasında iş birliğine ilişkin anlaşma sağlandı.

İş birliği için hazırlanan protokolün imza töreni ise 29 Nisan Cuma günü MEÜ Senato Odasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Furkan Ayaz ile Gençlik ve Tarsus Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selen’in katılımıyla gerçekleşti.

Projenin başarılı olmasıyla Tarsus başta olmak üzere, Mersin ve Türkiye için çok önemli sonuçların kazanılacağını ifade eden Rektör Çamsarı, iş birliği kapsamında hayata geçirilen proje ile dünyada ve ülkemizde gıda güvenliği, toprak ve bitki sağlığı, çevrenin korunması ve insan sağlığı konularındaki sorunlara biyoteknolojik, doğal ve organik çözümlerin üretilmesi, mültecilerin topluma ve bilime entegre edilmesi ile milli üretimin artırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Proje ile ilgili bilgiler de veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Biyoteknoloji alanındaki uzmanların Tarsus Belediyesi’nin tarım arazilerinde ve Birleşmiş Milletler fonlarınca açılacak olan sera sahalarında yarısı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yarısı mültecilerden oluşan gençlere organik ve biyoteknolojik ürünler ile verimliliği artırılmış tarım üzerine eğitim verecekler. Böylece Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılında güncellenen 2019-2023 stratejik planı çerçevesinde organik tarımın geliştirilmesi, toprağa ve bitkiye uygulanması sonucu hem çevreye hem de insan ve hayvan sağlığına ciddi negatif etkileri olan kimyasal bazlı ilaçların, bitki ve toprak destek ürünlerinin ve kimyasal bazlı gübrelerin kullanımını azaltmaya yönelik hedefler doğrultusunda sahada çalışmaların yapılacak” dedi.