Son Dakika
MESKİ'NİN MUT İLÇESİNDE YATIRMLARI SÜRÜYOR
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesi Tuğrul Mahallesi’nde içmesuyu isale ve şebeke hattı yapım işine başladı.
GENEL 17.09.2021, 14:46 17.09.2021, 23:18
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesi Tuğrul Mahallesi’nde içmesuyu isale ve şebeke hattı yapım işine başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar kesintisiz ve yeterli içmesuyuna kavuşacak.
MESKİ’nin yatırım bedeli 981 bin 505 lira olan yapım işi kapsamında, yaklaşık 2 bin 700 metre içmesuyu hattı yapılması planlanıyor. MESKİ’nin başlattığı çalışmayla Mut ilçesi Tuğrul Mahallesi’nde bulunan eski ve yıpranmış isale ve şebeke hatları yenileniyor, ekonomik ömrünü tamamlayan içmesuyu deposunun yerine ise modern ve kaliteli içmesuyu deposu yapılıyor.
Bölgedeki çalışmaların sona ermesiyle birlikte yeni yapılan içmesuyu şebekesi SCADA Merkezi’ne bağlanarak, kayıp-kaçağın da önüne geçilecek.
28°
açık
Namaz Vakti 18 Eylül 2021
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:17
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|10
|4. Fenerbahçe
|4
|10
|5. Konyaspor
|4
|10
|6. Altay
|5
|9
|7. Galatasaray
|4
|8
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|7
|10. Malatyaspor
|5
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Kasımpaşa
|4
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Ankaragücü
|5
|11
|4. Tuzlaspor
|4
|10
|5. Manisa FK
|5
|9
|6. Erzurumspor
|5
|9
|7. Kocaelispor
|5
|7
|8. Boluspor
|4
|6
|9. Samsunspor
|4
|6
|10. Bandırmaspor
|5
|6
|11. Denizlispor
|5
|6
|12. Menemenspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Bursaspor
|5
|4
|15. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|16. Altınordu
|5
|4
|17. Gençlerbirliği
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Leeds United
|5
|3
|17. Arsenal
|4
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Valencia
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|4
|10
|4. Real Sociedad
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Barcelona
|3
|7
|8. Mallorca
|4
|7
|9. Real Betis
|4
|5
|10. Elche
|4
|5
|11. Cádiz
|5
|5
|12. Osasuna
|4
|5
|13. Rayo Vallecano
|4
|4
|14. Villarreal
|3
|3
|15. Levante
|4
|3
|16. Espanyol
|4
|2
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|4
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü