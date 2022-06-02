MESKİ, ‘AFET TATBİKAT YILI’ DOLAYISIYLA YAPILAN ORMAN YANGINI TATBİKATINA KATILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 2022 yılının ‘Afet Tatbikat Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla Muğla, Antalya, Adana ve Mersin’de eş zamanlı olarak yapılan orman yangını tatbikatına katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili diğer kurumların da katılımıyla Gülnar’da gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplandı. Tatbikat alanlarından olan Yanışlı Mahallesinde orman yangını, konut yangını, mahalle, otel, yazlık site tahliyesi (karadan ve denizden), hayvan tahliyesi, D-400 yolunun geçici olarak ulaşıma kapatılması gerçekleştirildi. Ayrıca, temsili olarak AFAD Merkezi Büyükeceli Mahallesinde barınma merkezi kurulması, beslenme, haberleşme, altyapı, enerji, sağlık (ilk müdahale ünitesi), ayni bağış deposu, psikososyal destek, hasar tespit ve zarar tespit olayları düzenlendi.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Büyükeceli Mahallesinde altyapı çalışma grubunda görev aldı. Büyükeceli Mahallesinde kurulan geçici barınma merkezine tahliye edilen vatandaşların ve görevli personelin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 adet 18 tonluk su tankeri kullanıldı. Barınma merkezine kalıcı su verebilmek için şebeke hattı döşeme çalışmaları yapmak amacıyla birer adet JCB ve transit donanım aracı olmak üzere toplam 3 araç ve 7 personelle tatbikata katılım sağlandı.