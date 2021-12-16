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MERSİN’DE TOPLU TAŞIMADA KULLANILAN KARTLAR DEĞİŞİYOR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplu taşımada kullanılan ulaşım kartlarının yenileneceğini duyurarak, “Artık tek kart uygulamasına geçiyoruz; Mersin 33 Kart. Bu kart toplu taşımada kullanıldığı gibi daha birçok alanda kullanılabilecek, birçok avantajı olacak, promosyon sağlayacak, alışverişlerde indirim sağlayacak” dedi.

GENEL 16.12.2021, 21:56 17.12.2021, 09:13
MERSİN’DE TOPLU TAŞIMADA KULLANILAN KARTLAR DEĞİŞİYOR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplu taşımada kullanılan ulaşım kartlarının yenileneceğini duyurarak, “Artık tek kart uygulamasına geçiyoruz; Mersin 33 Kart. Bu kart toplu taşımada kullanıldığı gibi daha birçok alanda kullanılabilecek, birçok avantajı olacak, promosyon sağlayacak, alışverişlerde indirim sağlayacak” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Aralık Ayı İkinci Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in başkanlığında gerçekleştirildi. Vatandaşların kullandığı mevcut kartların Ulaşım Dairesi Başkanlığınca temin edilecek yeni sisteme uyumlu kartlarla ücretsiz olarak değiştirilmesi maddesi mecliste görüşüldü. Büyükşehire bağlı İmar A.Ş. tarafından değiştirilecek olan kartların ücretsiz bir şekilde verilmesi için görüşülen madde, yapılan oylama sonucu idareye iade edildi.

’Mersin 33 Kart’la ilgili bilgi veren Başkan Seçer, “Mevcut kartları değiştirip artık belediyemize bağlı bir şirket olan İmar A.Ş.’den bu hizmeti biz alıyoruz. Artık tek kart uygulamasına geçiyoruz; Mersin 33 Kart. Bu kart toplu taşımada kullanıldığı gibi daha birçok alanda kullanılabilecek, birçok avantajı olacak, promosyon sağlayacak kart sahibine. Alışverişlerde indirim sağlayacak. Bize de toplu taşımada artık bir databankı oluşturacak. Şu anda biz özel bir firmayla bunu çalıştığımız için toplu taşımada sağlam, doğru verilere ulaşamıyoruz, alamıyoruz. Yılda taşıdığımız yolcu sayısından yolcunun özelliklerine kadar birçok dataları almakta zorlandığımız gibi doğruluğu da aslında şüphe götürür. Onun için çok iyi, çok güzel bir uygulama” diye konuştu.

“Kart sahiplerinin kartlarını değiştirirken bedel ödemelerini istemiyoruz”

Başkan Seçer, ekonomik sıkıntı yaşadıkları bu günlerde vatandaşların kartlarını değiştirirken bedel ödemelerini istemediklerini kaydederek, "Şimdi burada bizim isteğimiz şu; kart sahiplerinin, yaklaşık 250-300 bin civarında bir sayı bu, kartlarını değiştirirken ceplerinden bir bedel ödemelerini arzu etmiyoruz. Bunun nedeni de içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar. İnsanlar için bırakın 30 TL’yi, 40 TL’yi, 20 TL’yi, 1 TL dahi artık önemli. Diyoruz ki; ‘o şirket de bizim belediye de bizim.’ Toplu taşıma hizmetini veren Ulaşım Daire Başkanlığı, toplu taşıma hizmeti içerisinde kart hizmetini veren İmar A.Ş. Bunun her ikisi de kamu. Biri şirket, biri belediyenin ilgili dairesi. Hukuki zemini hazırlayalım ve vatandaştan biz bu ücreti almayalım, vatandaşın üzerindeki bu yükü alalım. En yalın anlatımı ile olay bu” ifadelerini kullandı.

Seçer’den mezarlık açıklaması

Mezarlıklar konusuna da değinen Seçer, “Bizim güney mezarlığımız doldu. 120 bin metrekare yani 120 dönüm. Cenazeleri Çiftlik’e ve Davultepe’ye yönlendiriyoruz. Şu anda daha birkaç yıl sorunumuz yok. Aynı şekilde Tarsus’ta Merkez Mezarlığı ve Güney Mezarlığı doldu. Tarsus’ta bir sorun yok. Sucular’da 2. etabına başladık, ilk etap bitti. Oraya definler de başladı. Üst yapı yapılıyor. Biraz zemin zorluyor” bilgisini paylaştı.

Anayurt’ta 258 dönümlük alanı projelendirdiklerini ve bitmek üzere olduğunu dile getiren Seçer, “Etap etap zaten orayı yapacağız. Çiftlikköy’ü zaten genişletmiştik, orayı kullanıyoruz. Mezitli de genişletilmişti orası da doldu. Yalnız yeni mezarlıkta; Anayurt’ta otoban bağlantısı ile ilgili bir sorunumuz var. Arkadaşlarımız Karayolları’ndan takip ediyor bunu. Sizin de katkılarınız olursa biz onu bir an önce yapabilirsek oraya ulaşım daha rahat olacak. Her türlü çalışmaları yapıldı, gerekli kurumlardan izinleri alındı. Bir sorun görünmüyor” şeklinde konuştu.

“Toroslar’a yeni bir mezarlık yeri çalışması yapalım”

Toroslar ilçesi yayla yolu üzerinde mezarlık konusunda daha farklı bir çözüm üretilebileceği yönünde gelen talebi de değerlendiren Başkan Seçer, “Toroslar bölgesinde daha geniş bir yer bulup; bu Hazine’nin olur, bu imarda farklı bir uygulamalar sonucu elde ettiğimiz ilçe belediyesinin ya da Büyükşehirin; nihayetinde halkın hizmetine sunulacak. Mezarlık İşleri ile Emlak İstimlak Daire Başkanlıkları ve diğer ilgili, yetkili arkadaşlar Toroslar Belediyesi ile iletişim halinde olalım. Toroslar’a özel bir çalışma yapalım, yeni bir mezarlık yeri, Anayurt’ta olduğu gibi. Anayurt’un toplam büyüklüğü 258 dönüm. Tarsus’unki 600 dönüm. Böyle büyük alanlar. Dediğiniz gibi gelecek yüzyılın problemi çözülmüş olur” diye konuştu.

Seçer, mezarlıklar konusunda son olarak şunları söyledi: “Bir de şu var; bunu vatandaşlarımıza izah etmek zorundayız. Şehrin içinde kalıyor mezarlıklar. Uzak şikâyetini ben çok anlamlı bulmuyorum. Bugün için doğrudur ama şehir büyüyor, kentleşme var, imara açılıyor ve belli bir süre sonra da şehrin içinde kalıyor. İşte ona göre de bir yer tesis etmek lazım. Bu Anayurt, otoban bağlantı yolu olması durumunda son derece uygun diye düşünüyorum.”

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