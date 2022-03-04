MERSİN'DE OKULLARDA DEPREM TATBİKATI YAPILDI
İçişleri Bakanlığı ve Mersin Valiliği koordinesinde Mersin’deki bin 261 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun duyurusu ardından Türkiye’de ve Mersin’de de deprem tatbikatı eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Yusuf Bayık İlkokulu’nda gerçekleştirilen tatbikata Mersin Valisi Ali İhsan Su da katıldı.
“Önemli olan afetlere hazırlıklı olmak”
Tatbikat öncesi basın açıklaması yapan Vali Su afetlerin dünyanın her yerinde olabileceğini vurgulayarak “Önemli olan afetlere hazırlıklı olmaktır. Bu çerçevede biz de ülkemiz genelinde İçişleri Bakanlığımız Koordinasyonunda tüm paydaşlarla beraber afetlere hazırlık konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlimiz genelinde bugün bin 261 okulumuzda ve 398 bin öğrencimizle deprem anında tahliye tatbikatını tüm Türkiye’miz ile eş zamanlı olarak gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız deprem eğitimini aldı ancak tatbikat çok daha önemli. Çünkü o refleksi, beceriyi ve hızı kazanmaları gerekiyor. Dolayısıyla tatbikatlarımızı bütün yıl boyunca sürdüreceğiz." dedi.
Hayat kurtaran çök-kapan-tutun hareketini yaptılar
Açıklamaların ardından tatbikat gerçekleştirildi. Sınıflarda bulunan öğrencilere deprem anonsu yapıldı; öğrenciler çök-kapan-tutun hareketini yaptı ve 386 öğrenci 53 öğretmen ve 7 personel dışarı toplanma alanına götürüldü. Her öğretmen kendi sınıfının sayımını gerçekleştirerek rapor verdi. Tatbikatın ardından Vali Su tüm öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.
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