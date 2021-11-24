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MERSİN’DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

Mersin’de 24 Kasım Öğretmenler Günü Cumhuriyet Meydanı ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

GENEL 24.11.2021, 12:20 24.11.2021, 12:38
MERSİN’DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

Mersin’de 24 Kasım Öğretmenler Günü Cumhuriyet Meydanı ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk tören Cumhuriyet Meydanında düzenlendi. Öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Buradaki törenin ardından kutlamalar Kültür Merkezinde devam etti. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından aday öğretmenler ve emekli öğretmenler adına iki öğretmen konuşma yaptı.

“Öğretmenlerimizin yaptığı iş, ülkemizin geleceğini yetiştirmektir”

İl Milli Eğitim Müdürü Koca, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Başöğretmen’ unvanını aldığı 24 Kasım gününün, 1981’den bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlandığını söyledi. Koca, “24 Kasım Öğretmenler Günü, bizim çok önemli ve özel bir gün. Ancak biz şunun farkındayız ki, öğretmenlerimiz bizim için her gün kıymetli, her geçen gün daha da kıymetli; çünkü öğretmenlerimizin yaptığı iş, sadece ders anlatmak değil, ülkemizin geleceğini yetiştirmektir. Biliyoruz ki, eğitimciler olarak bizlerin, bağımsızlığımıza ve Cumhuriyetimize duyduğumuz aşkla ve inançla vatana hürmet, bayrağa hürmet, Ata’ya hürmet duyan nesiller yetiştirmek temel görevimizdir. Çocuklarımıza vatan ve demokrasi bilinci kazandırmak, onları ailelerine ve vatanlarına hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek bizlerin temel amacıdır. Hangi meslek bundan daha kutsal olabilir?” dedi.

“Emeğiniz paha biçilemez”

Öğretmenlere de seslenen Koca, “Sizlerin emeği öncelikle ülkemizin aydınlık geleceği, milletimizin bekası ve vatanımızın her karış toprağı için paha biçilemez. Bütün zor dönemlerde evlatlarımızın yanındaydınız. Salgın sürecinde yaşadığınız sıkıntıların ve yaptığınız özverili çalışmaların, ne kadar yorulduğunuzun, yıprandığınızın farkındayız. Allah’ın izniyle bu zor günlerin sonuna geldik. Şunu bilmenizi isterim ki, velilerimiz de öğrencilerimiz de bizler de sizlere minnettarız. Eğitim yolunda her türlü zorluğa göğüs gererek emek harcayan tüm öğretmenlerimize kapımız her zaman açıktır. Öğretmenlerimizin her zaman emrinizdeyiz. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü içtenlikle kutluyor, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Gelecek öğretmenlerimizin elinde”

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de öğretmenlerin en kutsal, en değerli görevi yaptıklarını vurgulayarak, “Atatürk’ün söylediği gibi öğretmenler gelecek nesilleri yetiştiriyorlar. Gelecek öğretmenlerimizin elinde. Öğretmenlerimize dair ne kadar övgü dolu sözler söylesek kifayet etmez. Bizler hangi makamda olursak olalım mutlaka öğretmenlerin şekillendirdiği insanlarız. Günümüzde öğretmenlerimizin elbette sorunları çok ve bunları aşmamız gerekiyor. Ben de belediye başkanı olarak belediyemizin bütçesi çerçevesinde ayırabileceğimiz en azami bütçeyi ayırarak eğitim sistemine katkı veriyorum. Bu günün, her birimiz için yarınlarımızın oluşmasına katkı sunacak bazı farkındalıklar oluşturmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın en önemli işini öğretmenler yapıyor”

Vali Su ise konuşmasında öğretmenlerin önemine vurgu yaparak, dünyanın en önemli işini öğretmenlerin yaptığını söyledi. Her mesleğin, ortaya koyduğu bir eseri olduğunu belirten Su, “Bir marangoz masa, sandalye, bir heykeltıraş heykel, bir makineci makine üretir ve bir eser ortaya çıkarır. Bu eseri ortaya çıkarırken, öğretmenlik dışında yaptığınız eseri düzeltme imkanınız vardır. Bir kürsü, sandalye yaparken yanlış kesim yaptıysanız onu atarak yenisini yapma imkanınız var. Ama öğretmenlik mesleğinin hammaddesi insan. Onu iyi eğitirsek topluma kazandıracağız, iyi eğitemezsek atma şansımız yok, yine toplumun içinde kalacak. O yüzden, Atatürk’ün ‘Muallimler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ derken, yeni neslin güzel yetişmesi ve ülkemizi geleceğe daha güzel taşıması için sizin emekleriniz çok önemli. o bakımdan dünyanın en önemli mesleğini sizler icra ediyorsunuz. Ben bugün valiysem, belediye başkanlarımız, müdürlerimiz, hepimiz değerli öğretmenlerimizin eğitiminden geçerek buraya geldik. Bugün görevimizi ne kadar iyi yapıyorsak, sizin bize verdiğiniz eğitimler sonucudur. O bakımdan sizlere ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükranlarımızı, sevgimizi ifade etsek değerinizi ifade etmiş olmayız. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum, başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Su, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim etti. Su, daha sonra Başkan Seçer ve Müdür Koca ile birlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Öğretmenler turnuvası kupa töreninin ardından, aday öğretmenler yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attılar. Tören, müzik dinletisiyle sona erdi.

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