MERSİN’DE 1919 GENÇ AYNI ANDA ZEYBEK OYNADI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurdun dört bir tarafında olduğu gibi Mersin’de de coşkulu kutlamalar düzenleniyor. Erdemli Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde Belediye Başkanı Mükerrem Tollu. 1919 gençle birlikte zeybek oynadı. Zeybek sonrası gençler Atatürk’ün imzası ile siluetini oluşturdu. Paylaşılan o anlar sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

1919 gençle aynı ruh ve heyecanla adım atmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Büyük Atatürk'ün sevdiği, büyük Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bayramı büyük Atatürk'ün yine en çok sevdiği oyunla bin 919 gencimizle birlikte yad ediyoruz, kutlu olsun" dedi.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise, “Ülkemizin sonsuza kadar yarışması için gençlerimiz hazır, inançlı. Biz de onlara güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele döneminin başlangıcı olan 19 Mayıs'ı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği oyun olan zeybekle karşıladıklarını belirten gençler ise, güzel bir etkinlik olduğunu, tüm emek ve uğraşlara değdiğini dile getirdiler. Gençler, Atatürk'ün yolunda yürüdüklerini sözlerine eklediler.