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MERSİN SMMMO GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI : YENİ BAŞKAN TÜRKİLİ
24. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonunda Emin Levent Türkili Başkanlığında yeniden şekillenen Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası organları görev bölümü yaparak Atatürk Anıtına Çelenk sunup görevlerine başladılar.
GENEL 19.05.2022, 19:13 19.05.2022, 22:07
24. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonunda Emin Levent Türkili Başkanlığında yeniden şekillenen Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası organları görev bölümü yaparak Atatürk Anıtına Çelenk sunup görevlerine başladılar.
Olağan Genel Kurul Topalntısından sonra seçilen Mersin SMMMO Yeni Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu ;
Emin Levent Türkili , Başkan
Şule Gülmez , Başkan Yardımcısı
Mazhar Özgür Biliz , Başkan Yardımcısı
Ersin Özer , Oda Sekreteri
Murat Taşdemir , Sayman Üye
Savaş Takak , Koordinatör Üye,
Şiyar Yüce , Üye
Mersin SMMMO Denetim Kurulu ;
Murat Cici , Başkan ,
Şerife Cesur , Başkan Yardımcısı
Necdet Kutlukaya , Raportör
Mersin SMMMO Disiplin Kurulu ;
Ahu Önay , Başkan
Meryem Eşki , Başkan Yardımcısı
Onur Bozdağ , Raportör
Gökhan Bildirir , Üye
Yıldız Akbal Geçgin , Üye şeklinde oluştu.
Yeni Yönetim , Denetim ,Disiplin Kurulu Üyeleri ve Birlik Delegeleri daha sonra Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunup saygı duruşunda bulunarak resmen görevlerine başladılar.
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