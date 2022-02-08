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MERSİN POLİSİ TRAFİK KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ
Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamalarla trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.
GENEL 08.02.2022, 11:55 08.02.2022, 14:42
Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamalarla trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Yenişehir ilçesi GMK Bulvarı üzerinde uygulama yaparak, emniyet kemeri, kask kullanımı, kış lastiği, yaya önceliği, hız kuralları ve cep telefonu kullanımıyla ilgili bilgilendirme yaparak, broşür dağıttı.
Bilgilendirmede sürücülerin trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları, takip mesafelerini korumaları, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeleri, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, hızdan kaçınmaları, alkollü olarak araç kullanmamaları ve mutlak surette emniyet kemeri takmaları istendi.
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