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MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE MUSTAFA YALÇIN ATANDI
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne Mustafa Yalçın atandı.
GENEL 27.07.2022, 11:16 27.07.2022, 12:37
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne Mustafa Yalçın atandı.
Yalçın, atama kararının ardından Orman Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Kenan Akduman’dan görevi devraldı. Akduman, kurum içerisinde düzenlenen toplantıda birim müdürlerine veda ederken, Mustafa Yalçın’a yeni görevinden başarı diledi.
Kaynak: İHA
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