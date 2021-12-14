MERSİN İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Mersin’in bugün öğle saatlerinden itibarin yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.
Mersin’in bugün öğle saatlerinden itibarin yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Karaman ile batı kesimlerinden başlayarak zamanla Mersin il genelinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak beklenen yağışlar, kıyı kesimlerde ise yer yer gök gürültülü sağanak şekilde devam edecek. Metrekareye 30-80 kilogram aralığında beklenen yağışların, akşam saatlerinden sonra bin 500 metre üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların oluşturabileceği su baskını, heyelan, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
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|20
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|15
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|15
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|O
|P
|1. Man City
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|16
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|16
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|Takımlar
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|1. Real Madrid
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|42
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