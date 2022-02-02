MERSİN'DEN İDLİB'E 7 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ

Mersin Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Mersin Şubesi organizasyonunda, ilçe müftülükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı ilçe şubelerince, ’yolun iyilik olsun’ sloganıyla gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan ve 7 tırdan oluşan gıda ve insani yardım malzemeleri törenle Suriye’nin İdlib kentine uğurlandı.

Kur’an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü Şaban Kondi, kampanyaya Mersinli hayırseverlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. “Bu kampanyada amacımız Mersin yerelindeki ihtiyaç sahibi ailelerimize, mazlum ve mağdur çocuklarımıza yardımcı olabilmektir. Bu kapsamda Mersin’de tespit ettiğimiz 350 ihtiyaç sahibi yetim yavrumuzu giydirdik ve ihtiyaçlarını giderme noktasında gayretlerimiz devam ediyor. Yine Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kollarımızın gayretleriyle 210 öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk giydirildi. Ayrıca bin 500 ailemizin bot, mont, gıda ve kırtasiye ihtiyacını karşıladık" dedi.

Bununla birlikte soğuk kış günlerinde çadırlarda yaşayan İdlib ve Azez’deki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek amacıyla da 7 tırdan oluşan bir yardım konvoyu hazırladıklarını ifade eden Kondi, "Bu yardımlar içerisinde 25 ton kuru gıda, 2 bin adet gıda erzak kolisi, 4 bin adet bot ve mont, yatak, battaniye, kömür, soba, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi bir ailenin temel ihtiyaçlarını derledik. Hayırseverlerimizin katkıları, meslektaşlarımızın gayretleri ile bu gün inşallah 2 tır narenciye olmak üzere toplamda 7 tırdan oluşan yardım konvoyunu gönderiyoruz. İradesini iyilik yolunda mazlum ve mağdur coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine faydalı olma yolunda kullanan şehrimizin fedakâr, hayır sahibi iş insanlarına, şehrimizin manevi mimarı meslektaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Amacımız ve gayemiz yeryüzünde iyilik hâkim oluncaya kadar, mazlum ve mağdur kalmayıncaya kadar iyilik hareketini geliştirmek ve yaymaktır” diye konuştu.

İl Müftüsü Şaban Kondi’nin konuşmasının ardından 7 tırdan oluşan yardım konvoyu, Suriye’nin İdlib kentine gitmek üzere dua ve tekbirlerle yola çıktı.